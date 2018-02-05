Работники УВЗ готовят «зеленую папку» к приезду Владимира Путина на Урал

Недовольные снижением зарплаты рабочие Уралвагонзавода ищут возможность обратиться к президенту без посредников. По городу ходят слухи, что первое лицо страны посетит «Путинград» в конце февраля. Работники УВЗ и независимый профсоюз сейчас решают, как эффектней привлечь внимание Владимира Путина.

«Письма, отправленные через приемную, до президента не дойдут, их переправят руководству завода или города. Проводить уличные акции в эти дни нам никто не даст. Думаем, кто бы смог донести нашу позицию, и передать материалы», – рассказали агентству в независимом профсоюзе «Солидарность».

Напомним, профсоюзники представляют в суде интересы 25 рабочих цеха №563. Обрубщикам и сварщикам уменьшили расценки за обработку деталей, в результате зарплаты сократились почти наполовину. Тагильчане требуют пересчитать их оклады по прежним тарифам, и компенсировать моральный ущерб. Процесс стартует 6 февраля в Дзержинском районном суде. Ранее профсоюз уже вынуждал юристов Уралвагонзавода признавать факты незаконного снижения премий, и оплаты рабочих смен по тарифам простоя. Сегодня работники УВЗ, ставшие жертвой различных «оптимизаций» окладов, надеются на повторение истории с «тагильской борзотой».

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 05.02.18

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