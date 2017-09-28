Очередной скандал на УВЗ. Профсоюз вычитает деньги из зарплат без согласия работников

Областной суд оставил в силе решение районного суда о взыскании с профсоюза «Уралвагонзавода» членских взносов за три месяца. Их вычитали из оклада работницы, вышедшей из рядов организации в начале года.

«В судебном заседании под протокол представители официального профсоюза откровенно заявили, что у них не было заявления от заявительницы с просьбой забирать ее деньги из зарплаты. Перечисления на счет организации проводились незаконно. И также незаконно деньги вычитают из окладов всех заводчан, по умолчанию состоящих в прфосоюзе», – сообщил агентству Павел Сергиеня, представлявший интересы работницы в суде от имени независимого профсоюза НПС «Солидарность».

По словам активиста, прошедший процесс ставит вопрос о законности регулярных переводов огромных сумм на счета «Уралвагонзавода» и вышестоящей структуры – всероссийской организации «Оборонпроф».

Тагильские общественники не намерены обращаться с заявлениями в правоохранительные органы. Факты незаконных поборов в пользу «паркетного» заводского профсоюза они намерены использовать в качестве инструмента убеждения на коллективных переговорах с рабочими – независимый профсоюз планирует расширяться.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 28.09.17

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