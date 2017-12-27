23 рабочих УВЗ подали в суд на руководство завода. Назначена дата заседания

23 обрубщика цеха №563 требуют от руководства Уралвагонзавода отменить новые тарифы начисления зарплаты, по которым оклады рабочих оказались урезаны вдвое. Рассмотрение иска назначено на 22 января.

На самом деле недовольных рабочих на предприятии гораздо больше. Как уже сообщал «Новый День», почти 200 сотрудников уральского завода-гиганта намерены обратиться к президенту с жалобой на зарплаты. С 1 октября обрубщикам, сварщикам и шлифовальщикам одного из участков УВЗ снизили расценки на готовую продукцию на 30 процентов. Падение окладов начальство компенсировало премией, но заводчане требуют вернуть прежние тарифы.

Кроме того, представители рабочего коллектива НПК УВЗ требуют провести расследование в отношении деятельности бывшего гендиректора предприятия Олега Сиенко, который руководил заводом в период с 2009 по 2017 годы. По итогам расследования оценку деятельности Сиенко должен дать суд, уверены на предприятии.

Заявление рабочих

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 27.12.17

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