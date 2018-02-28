Поставщики спецодежды для Уралвагонзавода остановили работу: заказов нет, людей ждет увольнение

В первых числах марта в Карпинске будут отправлены на простой работники ООО «Новый стиль», много лет шившие спецодежду для свердловских предприятий, в первую очередь – для Уралвагонзавода. Причина – отсутствие заказов.

Как рассказал РИА «Новый День» один из сотрудников, сейчас почти все люди находятся в отпусках. Но, так как заказов у предприятия нет, на работу они уже не выйдут – сотрудников выведут на простой, кого с 1 марта, кого с 3-го, кого с 6-го. Кроме того, им выдали уведомления о сокращении: почти все они, а это около 50 человек, с середины апреля окажутся безработными. В центре занятости Карпинска их судьбу прокомментировать затруднились – замруководителя не взяла на себя такую ответственность, а руководителя не оказалось на месте. Напомним, Карпинск – один из самых депрессивных муниципалитетов региона. Трудоспособные и активные люди покидают город из-за безработицы. Наиболее болезненными для Карпинского городского округа стали последние пять лет, за это время прекратили работу большинство крупных городских предприятий, так что трудоустройство бывших швей «Нового стиля» вызывает большие вопросы.

Добавим, что здание предприятия, как сообщают сотрудники в соцсетях, будет выставлено на продажу – люди пишут, что «так решил Уралвагонзавод».

Директора «Нового стиля» Алексея Щебланова корреспонденту РИА «Новый День» на месте застать не удалось, большую часть времени он сейчас проводит в Нижнем Тагиле, пытаясь решить проблемы предприятия.

Компания «Новый стиль» существует с 2002 года, одним из учредителей является ООО «УВЗ-Энерго». Основным заказчиком, согласно открытым источникам, всегда был сам Уралвагонзавод – карпинское предприятие поставляло ему спецодежду.

Сейчас на УВЗ заявляют, что их взаимодействие с карпинским предприятием происходит фактически на общих основаниях. «Карпинское предприятие «Новый стиль», как и другие компании в этой сфере, участвуют в тендерах, чтобы получить контракт на пошив спецодежды для Уралвагонзавода. Это стандартная процедура, установленная государством. По итогам тендера «Новый стиль» и Уралвагонзавод в январе 2018 года заключили три договора. В соответствии с ними Уралвагонзавод произвел 50-процентрную предоплату. На данный момент продукция получена в полном объеме. Готовятся документы для полной оплаты работ. Дальнейшие поставщики спецодежды для УВЗ также будут определены по итогам тендеров», – сообщили в отделе по связям с общественностью УВЗ.

Как уже сообщал «Новый День», с момента перехода УВЗ в ведомство Ростеха Уралвагонзавод взял курс на «оптимизацию» всех непрофильных активов, под которую попали даже знаковые для тагильчан объекты: ДК им. Окунева и ХК Спутник. Оптимизация затронула и оплату труда. Первые «жертвы эксперимента» – обрубщики и сварщики цеха №563 обратились в суд, и на днях его проиграли. Гражданский сектор УВЗ остается убыточным, несмотря на финансовую поддержку федерального центра. На прошлой неделе глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация может продать свою долю в УВЗ через три года. Он также отмечал, что тяжелая ситуация на Уралвагонзаводе связана с нерентабельностью его продукции, прежде всего – железнодорожных вагонов. Чтобы вытащить завод из финансовой ямы, потребуется как минимум несколько лет. Год назад госкорпорация Ростех прекратила полномочия Олега Сиенко на посту гендиректора предприятия. Руководитель оставил предприятие с огромными долгами (по некоторым данным – более 276 миллиардов рублей). Сейчас Олег Сиенко получил новую должность – в структуре Русской медной компании.

Нижний Тагил, Карпинск, служба информации

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