Нищета и безысходность. Карпинск как пример роста малых городов по версии губернатора Куйвашева (ВИДЕО) / Репортаж из северного города

Публикации за 15.02.17

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В своей программной статье «Переломный момент» Евгений Куйвашев привел Карпинск как пример для развития муниципалитетов – наравне с Верхней Пышмой и Березовским. Наша съемочная группа побывала в северном муниципалитете, чтобы понять, что заставило губернатора назвать город, живущий на 70 процентов на дотации, примером.

На сегодняшний день в Карпинске живет около двадцати восьми тысяч человек – это примерно в два раза меньше, чем во времена СССР. В городе стабильно смертность превышает рождаемость – наблюдается отрицательная динамика роста населения. Трудоспособные и активные покидают город из-за безработицы. Наиболее болезненными для Карпинского городского округа стали последние пять лет, отчасти пересекающиеся с губернаторством Евгений Куйвашева. За это время прекратили работу большинство крупных городских предприятий. В 2016 году закрылся завод горного машиностроения – триста человек остались без работы. Еще триста – после ликвидации Карпинского леспромхоза. А еще город был полностью лишен железнодорожного сообщения. Ликвидирован местный ж/д вокзал – теперь сюда можно добраться только автотранспортом.

Город сохранил, по сути, только одно крупное предприятие, которое сейчас с полной уверенностью можно назвать градообразующим, – ОАО «Карпинский электромеханический завод». Оно держится на плаву и развивается – производит электродвигатели с постоянным током, с недавних пор освоена технология с переменным током. Клиентами КЭМЗ являются такие структуры, как «Алроса», «Уралмашзавод» и «Уральские локомотивы», но это исключительно заслуга отдельного бизнеса, который, тем не менее, не способен стать тягачом для развития муниципальной экономики. Здесь работает всего 530 человек.

«Нам достаточно того, что мы видим собственные перспективы. Городские дела – это городские дела», – дипломатично прокомментировал ситуацию с экономикой Карпинска директор предприятия Радик Саттаров.

При этом КЭМЗ не смог попасть в областную программу «Уральский электровоз». Предприятие поставляет комплектующие для «Уральских электровозов» и оказывает ремонтные работы, но даже не претендует на то, чтобы двигатели для подвижного состава ставили отечественного производства, в противовес продукции германского Siemens.

Побывав в Карпинске, можно убедиться, что город может послужить примером не только точки взрывного роста, но и тезиса, что «в России на один миллион украденных рублей приходится миллиард закопанных». Около ста миллионов было потрачено на реконструкцию местного роддома. После открытия его закрыли – вместе с новым оборудованием. Работали в роддоме всего 3 врача вместо 9. И несмотря на зарплату в 90 тысяч рублей врачи уволились, не выдержав нагрузки – приходилось работать круглосуточно. Теперь жительницы города-примера ездят рожать в соседний Краснотурьинск. Туда же возят и пациентов с инсультом – после оптимизации местного здравоохранения, сопровождавшегося сокращением врачей.

Еще один пример эффективного хозяйствования – это местная водоочистная станция. Стратегический объект едва ли не единственный в городе выглядит современно: белоснежные бетонные стены с новенькой колючей проволокой над ними, чтобы не смогли перелезть посторонние. Посторонние вроде нас легко проходят через открытые настежь ворота. Охраны нет. Точнее должна быть, но где она – неизвестно.

Наш провожатый предположил, что сторожа отсыпаются где-то на территории объекта после долгих возлияний.

Водоочистную станцию построили для того, чтобы использовать затопленный Южный разрез – там порядка миллиарда кубометров воды. Его строили за федеральный счет – потратили около 350 миллионов рублей. Город принял объект на баланс, и теперь он стоит на консервации – это значит, что станция не используется совсем. По словам депутата городской думы Владимира Юхно, от местных властей прозвучали уверения в том, что использование станции приведет к удорожанию питьевой воды в пять-семь раз. Проект закрыли.

Бюджет Карпинского городского округа составляет около миллиарда рублей и достаточно сбалансирован – дефицит всего четыре миллиона. Из них два будут направлены на погашение действующих кредитов. Кредиты и дотации – повсеместная практика для муниципалитетов. Залезать в долги теперь норма – с учетом того госдолга, который нарастила область.

Глава городского округа Карпинск Александр Клопов согласен со статьей губернатора Евгения Куйвашева и тоже считает город примером для роста муниципалитетов. Бюджет на 70 процентов состоит из областных дотаций, и ссориться с губернатором для него не лучший способ держать город хоть и на относительном плаву.

Предыдущий глава Карпинска – Сергей Бидонько пользуется здесь большой популярностью. Горожане рассказывают, что при нем начали чистить улицы и ремонтировать дороги, это по сравнению с мраком прошлых лет казалось великим благом. «Карпинское чудо» помогло Бидонько сделать успешную карьеру – сначала он стал министром строительства, потом перекочевал в кресло депутата Государственной думы. Суть «карпинского чуда» в кредитах. Только за последний год муниципалитет взял 72 млн рублей банковских кредитов. А эффект нулевой базы приводит как раз к быстрым темпам роста. Особенно это удобно, если отдавать кредиты придется уже следующему главе.

При этом городская экономика при Бидонько стала, фактически, подконтрольной его семье и близким. ООО «Карпинская ЖКК» – рекордсмен по содержанию местных дорог и уборке – нахватало муниципальных контрактов на сумму в 54,1 млн рублей. Компанией владеет отец экс-главы Юрий Бидонько. Он же скупал за бесценок муниципальную собственность. Похоронную сферу отдали брату Юрия Бидонько Игорю, а здания, находившиеся в муниципальной собственности, за бесценок скупал друг нынешнего депутата Владимир Кутовец. В городе было два кинотеатра – теперь ни одного. В 2011-м последний – кинотеатр «Урал» приобрел Кутовец. Теперь в нем вещевой мини-рынок, который контролирует азербайджанская диаспора.

Еще печальнее складывается ситуация в окрестностях города-примера. Поселок Каквинские печи находится в 32 километрах от Карпинска. Там нет газа, и добираться до него проблематично. Во время паводка дорогу размывает – поселок отрезает от «большой земли». Зимой дорогу засыпает снегом – не проедут ни пожарная, ни скорая. В поселке нет ни магазинов, ни аптеки. Местные власти для жителей – в подавляющем большинстве это старики – организовали автобусный рейс. Он ходит в поселок один раз в неделю – по четвергам. Местные депутаты писали губернатору Свердловской области с просьбой выделить средства на переселение стариков. Пришел ответ за подписью замминистра финансов: денег нет.

Видеорепортаж из точки взрывного роста свердловской глубинки смотрите на нашем канале.

Карпинск, Максим Бородин, Александр Саливанчук

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