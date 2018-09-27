Депутат из уральской глубинки причислил себя к новой касте

Депутаты новой городской думы Карпинска сегодня получили памятные значки. Спикер Виктор Гутаренко раздал их на заседании. При этом произнес странную речь.

«Давно хотели это сделать. Каждый депутат должен иметь атрибут, так скажем, своей принадлежности к этой касте», ‒ приводит его слова паблик «Вечерний Карпинск».

На этой фразе его оборвали коллеги по думе, которые удивились слову «каста». «Я по-другому никак не могу назвать, ну... к этому сообществу, ‒ продолжил Гутаренко, а кто-то подсказал ему слово «сословие». ‒ Ну, это не сословие, а орган местного самоуправления. С гордостью носите и знайте, что вы ‒ депутаты Карпинской городской думы».

Екатеринбург, служба информации

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