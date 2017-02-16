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Публикации за 16.02.17

Глава Карпинска отчитался губернатору о достижениях городской экономики (ВИДЕО)

Глава Карпинска отчитался губернатору о достижениях городской экономики (ВИДЕО)

Глава Карпинска Андрей Клопов встретился с губернатором Куйвашевым, чтобы отчитаться о городских успехах.

Как сообщили NDNews.ru в департаменте информационной политики губернатора, глава городского округа Андрей Клопов поблагодарил губернатора за внимание к решению насущных вопросов, что позволит существенно улучшить условия жизни горожан. Он также заверил главу региона в продолжении активной работы по благоустройству территорий, решению проблем в жилищно-коммунальном комплексе.

«Конечно, и я как глава городского округа, и все жители очень рассчитываем на то, что нам удастся решить еще один наболевший вопрос – строительство городского стадиона. У нас на руках есть проектно-сметная документация, и губернатор дал поручение реализовать проект. Стоимость проекта по стадиону 137 миллионов рублей – работы включают в себя строительство плоскостных сооружений, большого футбольного поля, хоккейного поля, установку освещения и трибун. Также мы рассчитываем провести капремонт и модернизацию плавательного бассейна. Мы понимаем, что в одночасье все не сделаем, но думаю, что за 2-3 года мы этот вопрос решим. Евгений Владимирович нас понял и услышал», – пояснил по итогам встречи с губернатором Андрей Клопов.

Напомним, что на этой неделе NDNews.ru опубликовал репортаж из Карпинска, города, который губернатор привел в качестве примера развития для городов свердловской глубинки.

Нищета и безысходность. Карпинск как точка роста

На сегодняшний день в Карпинске живет около двадцати восьми тысяч человек – это примерно в два раза меньше, чем во времена СССР, смертность стабильно превышает рождаемость. Трудоспособные и активные покидают город из-за безработицы. Наиболее болезненными для Карпинского городского округа стали последние пять лет: за это время прекратили работу большинство крупных городских предприятий. Ликвидирован местный ж/д вокзал – теперь сюда можно добраться только автотранспортом.

Побывав в Карпинске, можно убедиться, что город может послужить примером не только точки взрывного роста, но и тезиса, что «в России на один миллион украденных рублей приходится миллиард закопанных». Около ста миллионов было потрачено на реконструкцию местного роддома. После открытия его закрыли – вместе с новым оборудованием. Еще один пример эффективного хозяйствования – это местная водоочистная станция. Ее построили за федеральный счет для того, чтобы использовать затопленный Южный разрез – там порядка миллиарда кубометров воды. Город принял объект на баланс, и теперь он стоит на консервации.

Глава городского округа Карпинск Андрей Клопов согласен со статьей губернатора Евгения Куйвашева и тоже считает город примером для роста муниципалитетов. Бюджет на 70 процентов состоит из областных дотаций, и ссориться с губернатором для него не лучший способ держать город хоть и на относительном плаву.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день»

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