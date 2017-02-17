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Публикации за 17.02.17

В Карпинске готовятся к сокращению около 300 работников местной больницы / В городе планируется ликвидация круглосуточного стационара

В Карпинске готовятся к сокращению около 300 работников местной больницы В городе планируется ликвидация круглосуточного стационара

В Карпинске к сокращению готовятся около трехсот работников городской больницы – сегодня им продемонстрировали проект приказа о ликвидации круглосуточного стационара.

Как сообщил NDNews.ru контрактный управляющий ГБУЗ СО «Карпинская центральная городская больница» Максим Альдергот, главный врач уже подготовил план приказа о ликвидации круглосуточного стационара из-за финансовой задолженности учреждения – она составляет около 15 млн рублей. По словам представителя Карпинской ЦГБ, в стационаре трудится около трехсот работников – это врачи, медсестры, нянечки и вспомогательный персонал. Приказ о ликвидации круглосуточного стационара планируется отправить в Министерство здравоохранения Свердловской области для утверждения. Меру называют вынужденной, поскольку финансовые трудности без помощи министерства больница исправить не в состоянии. Если деньги не найдутся, жителям Карпинска придется ездить за медицинской помощью в соседние Серов или Краснотурьинск.

Местные депутаты уже организовали сбор подписей губернатору Евгению Куйвашеву с требованием решить проблему со здравоохранением жителей города.

Стоит добавить, что Карпинская ЦГБ стала известной во многом из-за ситуации с роддомом. Его здание реконструировали, но из-за недостаточного количества врачей, предусмотренного штатным расписанием, роддом пришлось закрыть, и жительницы Карпинска теперь ездят рожать в Краснотурьинск. Оптимизация здравоохранения коснулась и отделения неврологии – там тоже прошли сокращения и теперь пациентов с инсультами также возят в другой город.

Карпинск, Максим Бородин

Карпинск. Другие новости 17.02.17

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