Жители Карпинска создали петицию Путину против закрытия в городе круглосуточного стационара

Публикации за 20.02.17

Жители Карпинска создали петициию на change.org, протестуя против закрытия в Карпинской ЦГБ круглосуточного стационара.

Автором петиции стал житель города Сергей Куприянов. В письме на имя президента изложены доводы жителей города: «В Карпинске руководство ГБУЗ СО «Карпинская ЦГБ» объявило о возможном закрытии круглосуточного стационара с 1 марта. Причина – накопившийся долг городской больницы Карпинска в сумме 15 миллионов рублей и острая нехватка средств на закуп самого необходимо: медикаментов, расходных медицинских материалов, кислорода, ГСМ и т. п. К середине февраля в стационаре осталось лекарств и расходных материалов на 2-3 недели работы.

Руководство Свердловской области в лице губернатора (и председателя правительства одновременно) Евгения Куйвашева, министра здравоохранения региона Игоря Трофимова не предпринимает мер для помощи подведомственному лечебному учреждению, тем самым оставляя на произвол судьбы, а некоторых пациентов – и на верную гибель, все население двух городских округов – Карпинска и Волчанского. Мы возмущены намерением оставить 48 000 жителей без медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара. Считаем это нарушением Конституции России, гарантирующей право на охрану здоровья и медицинскую помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, наших конституционных прав. ТРЕБУЕМ ОСТАВИТЬ СТАЦИОНАР В КАРПИНСКОЙ ЦБГ! МЫ ПРОТИВ ЕГО ЗАКРЫТИЯ!»

На данный момент петицию подписали 1506 человек.

Напомним, контрактный управляющий ГБУЗ СО «Карпинская центральная городская больница» Максим Альдергот ранее сообщил NDNews.ru, о том, что главный врач уже подготовил план приказа о ликвидации круглосуточного стационара из-за финансовой задолженности учреждения – она составляет около 15 млн рублей. По словам представителя Карпинской ЦГБ, в стационаре трудится около трехсот работников – это врачи, медсестры, нянечки и вспомогательный персонал. Приказ о ликвидации круглосуточного стационара планируется отправить в Министерство здравоохранения Свердловской области для утверждения. Меру называют вынужденной, поскольку финансовые трудности без помощи министерства больница исправить не в состоянии. Если деньги не найдутся, жителям Карпинска придется ездить за медицинской помощью в соседние Серов или Краснотурьинск. Местные депутаты уже организовали сбор подписей губернатору Евгению Куйвашеву с требованием решить проблему со здравоохранением жителей города. Карпинская ЦГБ стала известной во многом из-за ситуации с роддомом. Его здание реконструировали, но из-за недостаточного количества врачей, предусмотренного штатным расписанием, роддом пришлось закрыть, и жительницы Карпинска теперь ездят рожать в Краснотурьинск. Оптимизация здравоохранения коснулась и отделения неврологии – там тоже прошли сокращения и теперь пациентов с инсультами также возят в другой город.

Карпинск, Максим Бородин

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