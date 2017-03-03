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Публикации за 03.03.17

Минздрав уволил главврача карпинской больницы, заявившего о закрытии стационара

Минздрав уволил главврача карпинской больницы, заявившего о закрытии стационара

Минздрав освободил главврача Карпинской ЦГБ Андрея Ильясова от должности. Кадровые перестановки связаны с непростой ситуацией, сложившейся местной больнице, о чем неоднократно писал NDNews.ru.

Как сообщили NDNews.ru в ДИП губернатора Свердловской области, замминистра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков представил коллективу Карпинской городской больницы нового главврача Евгения Штаха, который ранее возглавлял хирургическое отделение ЦГБ.

Решение о замене руководителя было принято по результатам ведомственной проверки в связи с накопленными медучреждением долгами и вызванными этим слухами о закрытии дневного стационара в городе.

На встрече с горожанами, которая прошла в городском Доме культуры, замминистра здравоохранения Сергей Турков особо подчеркнул, что ни о каком закрытии стационара речи никогда не шло. Больница будет жить и развиваться. «Никого сокращать и увольнять никто не собирается. В 2016 году сработали неплохо. Резерв точно есть. Ничего не нужно сокращать, нужно наполнять, чем мы и будем заниматься в этой больнице», – отметил он.

По словам замминистра, обсуждаются возможности по использованию резервов Карпинской больницы для оказания помощи пациентам из других муниципалитетов, в частности, Краснотурьинска, не требующих высокотехнологичных обследований.

Ожидается, что уже в понедельник минздрав вместе с новым главврачом обсудят вопрос погашения долгов. «Мы приглашаем к себе уже в понедельник главного врача с его командой, с предложениями, а самой главное – с расчётами. Министерство готово оказать помощь в погашении просроченной кредиторской задолженности», – сказал Сергей Турков.

NDNews.ru ранее круглосуточного стационара в больнице. Об этом говорил контрактный управляющий ГБУЗ СО «Карпинская центральная городская больница» Максим Альдергот: по его словам, в середине февраля главный врач подготовил план приказа о ликвидации круглосуточного стационара из-за долга размером около 15 млн рублей. Жители Карпинска даже создавали петиции и собирали митинги против закрытия стационара. Отметим, ранее ЦГБ была вынуждена закрыть роддом, несмотря на прошедший ремонт здания, оптимизация коснулась и отделения неврологии – ряд пациентов с инсультами приходится возить на каретах скорой помощи в соседний Краснотурьинск.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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