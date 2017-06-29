Четверг, 29 июня 2017, 14:41 мск

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Екатеринбург

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Transperency International, прокуратура и ФАС расследуют махинацию с коммунальными предприятиями в Карпинске

Transperency International, прокуратура и ФАС расследуют махинацию с коммунальными предприятиями в Карпинске

В любимом муниципалитете губернатора – Карпинске заключен странный контракт между двумя коммунальными предприятиями в форме закупки у единственного поставщика. Речь идет о договоре на аренду теплосетей вместе с котельной. Проблема в том, что теплосети целого города передают муниципальному предприятию, которое признано банкротом и находится на стадии ликвидации. Арендатор теплосетей также принадлежит муниципалитету, и со стороны схема выглядит как перекладывание стратегического актива из кармана в карман, чтобы избежать появления эффективного собственника. Схемой заинтересовалась международная антикоррупционная организация, которая привлекла к расследованию прокуратуру и антимонопольную службу. Подробности – в материале NDNews.ru.

16 июня этого года между двумя предприятиями Карпинска – МУП «Ресурс» и МУП «Карпинские коммунальные сети» был заключен договор на аренду теплосетей, котельной и прочей коммунальной инфраструктуры, необходимой для отопления пятидесятитысячного города.

Закупка проходила в форме поставки единственному поставщику. Обладателем контракта стало предприятие, которое было обанкрочено и сейчас находится в стадии ликвидации. Примечательно, что одним из кредиторов по иску которого банкротили МУП ККС, выступал МУП «Ресурс». Тот самый, который передал коммунальное хозяйство банкроту.

Примечательно, что передаваемые теплосети принадлежат Карпинску и находятся у МУПа на правах хозяйственного ведения. Суть в том, что при ликвидации МУП ККС право хозяйственного ведения будет аннулировано и формально теплосети должны вернуться собственнику – администрации Карпинска. В таком случае муниципалитету пришлось бы искать новых подрядчиков из тех, кто занимался бы эксплуатацией и обслуживанием сетей. По закону это можно было бы осуществить только через открытые имущественные торги на право аренды сетей – без схем вроде закупки у единственного поставщика.

Но в таком случае пришлось бы допускать до аукциона ряд других участников, которые не были бы аффилированы с местной администрацией. Что, видимо, не входило в планы руководства города.

В результате стратегический объект был, судя по всему, «слит» другому МУП. Это напоминает схему с перекладыванием денег из одного кармана в другой.

«В конкурсной документации написано, что речь идет об аренде нежилых помещений. Так вот, это незаконно – нельзя ссылаться на этот пункт, когда речь идет об аренде теплосетей. Этот пункт обычно используется для аренды, например, офисов. А в данном случае должны были быть имущественные торги», – сообщила NDNews.ru представитель международной антикоррупционной организации Transperency International Екатерина Петрова.

Борцы с коррупцией уже направили соответствующие заявления в УФАС по Свердловской области и прокуратуру. Ожидается совместное расследование. Представители TI намерены добиваться уголовного преследования виновных в, по их мнению, незаконной схеме.

Глава городского округа Карпинск Андрей Клопов был недоступен для комментариев.

Напомним, что в своей программной статье Евгений Куйвашев назвал Карпинск примером развития свердловских муниципалитетов.

NDNews.ru проследит за ходом дела.

Карпинск – Екатеринбург, Максим Бородин

Карпинск – Екатеринбург. Другие новости 29.06.17

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