В «образцовом» Карпинске стартует выборная кампания

Уже в этот четверг, 31 января, городская дума Карпинска объявит о начале конкурсного отбора кандидатов на пост главы города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это делается в связи с плановым окончанием срока полномочий мэра Андрея Клопова, который в апреле 2015 года сменил на этом посту ушедшего в областной минстрой Сергея Бидонько.

Согласно проекту решения, размещенному на сайте думы, первый этап конкурса состоится 22 марта. А уже послезавтра гордума планирует назначить свою половину конкурсной комиссии. Планируется, что в нее войдут председатель гордумы Виктор Гутаренко, депутаты Накип Аскаров и Людмила Манацкая, а также председатель местного совета ветеранов Евгения Черных.

Добавим, что на своей первой встрече со свердловскими журналистами в качестве вице-губернатора Сергей Бидонько обещал объехать практически всю область, но первым делом, конечно же, родной Карпинск, что он и сделал 11 января. После встречи с земляками Бидонько написал в инстаграме: «В Карпинске сегодня хорошая городская команда под руководством Андрея Клопова. С областной поддержкой – все выполнимо».

Однако на практике в его вотчине не все так гладко, хотя в своей программной статье «Переломный момент» губернатор Евгений Куйвашев привел в пример Карпинск как образец для развития малых городов наравне с Верхней Пышмой и Березовским. Два года назад съемочная группа нашего агентства подготовила репортаж, из которого, напротив, следовало, что город находится в затяжном социально-экономическом кризисе и нуждается в серьезнейшем внимании со стороны областных властей.

Сейчас в Карпинске живет около 26 тысяч человек – это примерно в два раза меньше, чем во времена СССР. В городе стабильно смертность превышает рождаемость – наблюдается отрицательная динамика роста населения. Трудоспособные и активные покидают город из-за безработицы. Наиболее болезненными для Карпинского городского округа стали последние годы, отчасти пересекающиеся с губернаторством Евгений Куйвашева. За это время прекратили работу большинство крупных городских предприятий.

Карпинск, Екатеринбург, служба информации

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