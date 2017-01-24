Евгений Куйвашев нащупал «Переломный момент» / Глава региона опубликовал программную статью в «Областной газете»

Публикации за 24.01.17

Губернатор Свердловской области истолковал для себя встречу с Путиным как однозначное «да» – и «Областная газета» в кратчайшие сроки опубликовала анонсированную на завтра программную статью главы региона. Статья называется «Переломный момент» и представляет собой своего рода заготовку предвыборной программы ориентированной в основном на бизнес, поскольку оперирует в первую очередь категориями, связанными с экономическим развитием, с пространным экскурсом в историю и финалом на позитиве.

В своей статье Куйвашев видит два пути развития для региона. Первый – это максимальное сокращение издержек. Второй – производство продуктов, имеющих спрос на внутренних и внешних рынках. «Пять лет назад Свердловская область выбрала комбинацию этих стратегий. Прежде всего, мы отказались от экономии на социальных затратах. С другой стороны, все эти годы мы работали над поддержкой промышленности, существенно вкладывались в инфраструктуру области. Во многом эти пять лет были продолжением той модели развития Свердловской области, которая была сформирована командами Эдуарда Эргартовича Росселя и Александра Сергеевича Мишарина. По сути – это реализация «Схемы размещения производительных сил Свердловской области» конца 90-х годов с небольшими корректировками, обусловленными политическими и внешнеэкономическими факторами. Главным было – выжить, сохранить производство, не растерять кадры, не выпасть из числа крепких, устойчивых регионов. Переломность сегодняшнего момента состоит в том, что созданы предпосылки для качественного рывка в развитии Свердловской области».

В своей статье Куйвашев дает понять, что считает регион (которым он руководит с 2012 года – прим. ред.) в некоторой степени аутсайдером. Поскольку на данный момент не весь его потенциал реализовывается. В результате целью дальнейшего экономического развития Куйвашев видит вхождение Свердловской области в тройку лидеров среди регионов России, на место безусловных лидеров губернатор ставит города федерального значения Москва и Санкт-Петербург.

Для реализации данной цели Куйвашев считает, что необходима так называемая «пятилетка развития» с опорой на собственные силы. Лексика – намеренно или случайно напоминает об идеологии опоры на собственные силы Северной Кореи или сталинские пятилетки. Согласно статье Куйвашева, некие ученые и специалисты по его указанию уже подготовили некую программу, которая окончательно оформлена в виде стратегии будет к апрелю этого года. Отметим, что Куйвашев ставит задачу жесткого контроля над муниципальными образованиями, противопоставляя успешными Екатеринбургу и Нижнему Тагилу оставшуюся свердловскую глубинку.

В качестве примеров позитивного развития малых городов он называет Верхнюю Пышму, Березовский и Карпинск. Куйвашев заявляет, что будет жестко реагировать, если увидит некачественную работу муниципальных руководителей. Своими союзниками он называет глав дум и депутатов парламентов органов местного самоуправления.

Основной проблемой региона Куйвашев называет снижение уровня доходов жителей области. Он считает необходимым «разорвать этот порочный круг», запускает который, по мнению губернатора, желание людей экономить и меньше тратить. А это ведет к снижению оборотных средств и снижению поступлений в бюджеты и снижению зарплат.

В качестве основной задачи нынешний губернатор видит развитие наукоемких предприятий машиностроительного комплекса. Обеспечение нужд региона в топливно-энергетических мощностях. Кроме того Куйвашев считает нужным отказаться от неоправданных ожиданий от интеграции с западной экономикой. Результаты, по его мнению, будут следующими: Уровень обеспеченности жильем – 32,6 кв. метра на человека. Доля семей, имеющих возможность купить свое жилье, вырастет до 60%. Численность населения региона вырастет на 3,4% и составит около 4,5 млн человек. Детская и материнская смертность уменьшатся на треть, продолжительность жизни увеличится с 69,8 года до 77,5 лет. К 2030 году увеличить ВРП до 4,2 трлн рублей, оборот розничной торговли – до 2,1 трлн рублей. А реализовать все это глава региона планирует за следующие 5 лет, которые, вероятно, должны принципиально отличаться от уже минувших 5 лет.

Резюмирующая часть статьи озаглавлена как «Доброе слово». В ней Куйвашев утверждает, что необходим позитивный настрой. Вспоминает позитивные моменты купания губернаторской команды на праздник Крещения. А позже воодушевляет читателя заявлением, что «владыка Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл благословил нас на добрые дела». «Уверен, у нас все получится! – резюмирует губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Екатеринбург, Максим Бородин

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