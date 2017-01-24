Интрига сохраняется? Встреча Путина с Куйвашевым закончилась многозначительным многоточием

Публикации за 24.01.17

На сайте Кремля наконец-то опубликовали долгожданную стенограмму встречи президента России Владимира Путина со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым. Правда, о самом главном сказано так и не было – стенограмма, почти целиком состоящая из сжатого доклада главы региона про экономику и промышленность, неожиданно обрывается на самом интересном месте.

Как напоминает корреспондент NDNews.ru, встречу анонсировали еще на прошлой неделе – она должна была состояться 17 января. Как раз перед этим Куйвашев съездил в Серебрянку, посмотреть, как выполняется поручение президента по устройству дороги в деревню, чтобы потом доложить главе государства. И действительно, отчет по Серебрянке в стенограмме есть. А самого главного – решения о назначении Куйвашева врио губернатора Свердловской области, что свидетельствовало бы об одобрении кандидатуры на еще один срок, – нет. «Мне кажется, что эта оборванная стенограмма – свидетельство, что решение не принято окончательно, интрига сохраняется. В ситуации, когда выбор уже сделан, подобные встречи проходят по-иному, для этого уже сложился целый ритуал – человек отчитывается, Путин говорит «Хорошо» и благословляет в качестве врио главы региона. Тут этого не было. С другой стороны, время еще есть – полномочия [Куйвашева] истекают только в конце мая. Но рассчитывать на еще одну встречу с Путиным в мае не приходится. Слишком редки у него с президентом встречи – я имею в виду протокольные, под съемку», – пояснил агентству политолог Сергей Мошкин.

О том, что решение может быть еще не принято говорят и другие эксперты. Впрочем, с выводами пока никто не торопится – едва ли их можно делать по одной стенограмме. «Эта встреча анонсировалась как рабочая, и приведенная информация вполне соответствует такому ее характеру. Та часть, которая всех нас так интересует, не приводится. Это может означать разные вещи: или нам пока решили не сообщать, или, что тоже возможно, политические вопросы были на какое-то время перенесены. По одной публикации делать какие-то выводы преждевременно, надо опросить каких-то спойлеров, но в целом тон положительный, цифры приведены достаточно показательные», – заявил руководитель Уральского филиала ФоРГО Анатолий Гагарин.

Политологи подчеркивают, что интриги добавляет и тот факт, что на сайте Кремля не сообщается, когда все-таки состоялась встреча, – было ли сообщение о ней законсервировано до поры до времени? Или Путин принял губернатора только на этой неделе? Оптимисты утверждают, что решение принято, основываясь на косвенных данных. Например, на том, что завтра готовится к публикации очередная программная статья Куйвашева в «Областной газете», и прогубернаторские СМИ уже нарекли ее прообразом предвыборной программы. С другой стороны, уж очень зыбко это предположение, а в резиденции губернатора сегодня царит печальный настрой.

При этом все чаще звучат напоминания о том, что у команды вице-губернатора Владимира Тунгусова краткосрочный контракт – до мая 2017-го («объединение брендов» и конец 20-летней войны города и области произошли в мае прошлого года после вызова Куйвашева и Тунгусова в Кремль). При этом не следует забывать, что бороться за удобное решение Путина будет не только эта команда, но и другие стороны, включая уральское полпредство. Конечно, если Кремль и Старая площадь еще не определились со своим кандидатом.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева

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