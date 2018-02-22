Ростех может продать свою долю в «Уралвагонзаводе»

Корпорация «Ростех» может продать свою долю в УВЗ через три года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании Сергея Чемезова.

«Это, может быть, потребует не так много времени, вероятно, в течение трех лет. Как только приведем в порядок. Думаю, что за три года актив станет интересным для инвестора», – сказал Чемезов.

Отвечая на вопрос, какая доля может быть продана, Чемезов сказал, что решение будет принимать правительство РФ. «Это как решит правительство. Мы хоть 100 % готовы продать, ведь корпорация «Ростех» – это «фабрика» по созданию инвестиционно привлекательных активов. Мы не нацелены все держать у себя, хранить. Наоборот, привели в порядок – продали. Держать все эти активы у себя – бессмысленно. Когда-то Ростех станет совсем небольшим, сохранит у себя какие-то пакеты акций оборонных предприятий, которые государство считает необходимым контролировать», – добавил глава госкорпорации.

РИА «Новый День» ранее публиковал материал о том, что среди рабочих муссируется информация об отказе Ростеха от сомнительного актива. На фоне регулярных скандалов с Уралвагонзаводом, урезающим и без того невысокие зарплаты трудового коллектива, набирает обороты слух об отставке Потапова и расформировании Ростеха. «Давно пора. Нас всех уволят, в Подмосковье новые цеха откроют и на завозном сырье все делать будут», – мрачно комментируют грустные новости рабочие УВЗ.

«У нас Путинградом никто не называет Тагил. Все, с кем я общаюсь, недовольны. Конечно, по внешней политике к Владимиру Владимировичу вопросов нет, но сточки зрения внутренней…. По телику завод какие-то вложения получает, на деле, что вагонка, что танковый дивизион на старье работают. Это, понимаешь, не в планшетик Дмитрию Анатольевичу смотреть. Приехал бы в цеха без свиты, прошелся бы по реальному производству», – эмоционально пояснил корреспонденту РИА «Новый День» один из рабочих тезис о ненужности УВЗ Ростеху. Он также отметил, что руководство в попытках экономить на всем уже заказывало обработку балок – сырья для боковой рамы вагонов – на зоне, якобы в целях оптимизации. Эксперименты, подобные этому и отчеты о модернизации производства легли в базу новой заводской программы по сокращению окладов рабочим в два раза. Первые «жертвы эксперимента» – обрубщики и сварщики цеха №563 обратились в суд, и на днях его проиграли.

Гражданский сектор УВЗ остается убыточным, несмотря на финансовую поддержку федерального центра. Все попытки вывезти «вагонку» в прибыль уже в составе Ростеха и под руководством Александра Потапова привели лишь к волне публикаций о том, как начальники цехов режут тарифы, премии, и любые другие окладные статьи простым рабочим.

«Для Нижнего Тагила это три шага назад – в 2007 год. УВЗ будет снова не головным предприятием корпорации из 30 предприятий по всей стране, а местечковым убыточным заводом. Со всеми вытекающими для его сотрудников и местного бюджета, который Уралвагонзавод и финансово, и политически много лет доил. Прощай, Путинград!» – иронизирует популярный Telegram канал «Пьяная Армата».

Независимый профсоюз не отчаивается – 21 февраля представители НПС «Солидарность» пойдут в прокуратуру – они будут добиваться, чтобы надзорное ведомство в интересах неограниченного круга лиц судилось с УВЗ за ежегодную индексацию тарифов и окладов (индексация на предприятии отменена). Но работники, опрошенные агентством, говорят об усталости и недоверии суду: «Мы увидели, что суд не имеет представления о специфике нашей работы, мы увидели, как он слушает нас и как слушает представителей завода. Не очень-то верится, конечно, что суды помогут. На митинги выходить тоже не вариант. Если бы знать дату приезда президента, маршрут, может, и встали бы с плакатами. Но пока настроения такие, что напрямую к президенту с вопросом не пробиться, хотя очень хотелось бы».

Один из ветеранов УВЗ подметил, что трудовая молодежь в грядущие президентские выборы собирается остаться дома, если не заставят идти на участок силой. «Смысла нет» – главный тезис этой кампании в рабочей среде Уралвагонзавода. Тем не менее, главного кандидата здесь очень ждут для личного разговора.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.02.18

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