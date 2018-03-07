ВС РФ: Уралвагонзавод должен выплатить ФАПРИД $30 млн

Верховный суд РФ подтвердил взыскание с ОАО «НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ) в пользу ФГБУ «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» (ФАПРИД) 30,6 миллиона долларов долга.

Как сообщает РАПСИ, расчет задолженности и неустойки проверен судом и признан правильным, отметил ВС. «Иная оценка заявителем кассационной жалобы обстоятельств спора не подтверждает существенных нарушений судами норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, и не является достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке, – говорится далее. – Переоценка имеющихся в деле доказательств и установленных судами фактических обстоятельств не входит в полномочия Верховного суда РФ при кассационном производстве».

Арбитражный суд Москвы 22 февраля 2017 года по иску ФАПРИД взыскал с УВЗ 20,39 миллиона долларов задолженности по оплате лицензионного платежа и 10,2 миллиона долларов договорной неустойки. Кроме того, суд отклонил встречное исковое заявление УВЗ о внесении изменений в лицензионный договор. Апелляционная и кассационная инстанции судов оставили это решение без изменения.

Согласно материалам дела, между РФ, от имени которой выступает ФАПРИД, и УВЗ был заключен лицензионный договор о предоставлении предприятию неисключительного права на использование результатов интеллектуальной деятельности.

При выполнении договорных обязательств УВЗ по поставке танков Т-90С и Т-90СК, а также бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М в Алжирскую Народную Демократическую Республику предприятие использовало результаты интеллектуальной деятельности РФ (РИД). В соответствии с договором, как отметил истец, предприятие было обязано уплатить за право пользования РИД платеж в доход федерального бюджета.

В материалах дела отмечается, что в связи с неоплатой предприятием лицензионных платежей, установленных договором, ФАПРИД обратилось в суд с иском.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый день»

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