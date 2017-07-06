Суд принял решение по очередному делу о банкротстве УВЗ

Арбитражный суд Свердловской области отказал ООО «ГлавЭлектроСнаб» во введении наблюдения в отношении АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее арбитраж вернул заявление воронежского ОАО «Завод по выпуску тяжелых механических прессов» (Тяжмехпресс) о признании банкротом УВЗ.

Задолженность, из-за которой Тяжмехпресс подавал заявление, составляла 12,2 миллиона рублей. Суд уже неоднократно прекращал производство по делам о банкротстве УВЗ и его структур. В частности, в марте арбитраж вернул ЗАО «Эрасиб» заявление о признании банкротом ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

В ноябре 2016 года было прекращено производство по заявлению «Альфа-банка» о признании УВЗ банкротом. Банк направил ходатайство в суд об оставлении его заявления без рассмотрения. Он отметил, что заключил с должником мировое соглашение, в котором установлены отсрочка платежа и график погашения задолженности. По информации банка, просрочка платежа отсутствует, что свидетельствует об отсутствии у должника необходимой совокупности признаков неплатежеспособности.

УВЗ в октябре 2016 года сообщил, что завод и «Альфа-банк» заключили мировые соглашения в рамках арбитражных производств по взысканию банком задолженности дочерних предприятий Уралвагонзавода – ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и АО «Уралтрансмаш». Сама корпорация не являлась заёмщиком банка, отметили на предприятии.

Соответствующие мировые соглашения, регламентирующие условия погашения и реструктуризации задолженности, утверждены арбитражными судами Свердловской области и Москвы 28 и 30 сентября 2016 года. Погашение основного долга дочерних предприятий УВЗ по кредитным соглашениям с «Альфа-банком» осуществляется за счёт кредита «Газпромбанка», который является одним из ключевых стратегических бизнес-партнеров УВЗ.

Кредитные средства предоставляются предприятиям УВЗ «Газпромбанком» сроком на пять лет под обеспечение государственными гарантиями РФ. Предоставление государственных гарантий по кредиту, выдаваемому «Газпромбанком», одобрено Межведомственной комиссией по мониторингу за финансово-экономическим состоянием организаций оборонно-промышленного комплекса – исполнителей государственного оборонного заказа.

УВЗ – крупное предприятие РФ танкового машиностроения, разработчик и изготовитель грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн. Полностью принадлежит государству. «Альфа-банк» в мае 2015 года сообщал, что общая сумма долга предприятий группы перед банком составляет более 10,5 миллиарда рублей и 72,2 миллиона долларов, просроченная задолженность – более 3,4 миллиарда рублей.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день

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