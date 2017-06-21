«Устаешь и нервничаешь? На выход с вещами!» Рабочие УВЗ из-за проверки психиатров могут потерять работу

Почти 2000 работников Уралвагонзавода рискуют потерять работу, если откажутся пройти обследование у психиатра или его результаты покажутся медикам недостаточно хорошими. Рабочих заставляют отвечать на вопросы вроде «Трудно ли вам сидеть на одном месте?» и «Устаете ли вы весной и осенью?». Тагильчане опасаются, что все это – подготовка к предстоящим массовым увольнениям.

В пресс-службе УВЗ на вопрос NDNews.ru ответили, что опасения беспочвенны. «В соответствии с ч. 6 ст. 213 ТК РФ работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанные с источниками повышенной опасности, а также работающие в условиях повышенной опасности должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет», – говорится в общении УВЗ. При этом психиатрическое освидетельствование проводится независимо от периодического медосмотра работников.

Если же работник не пройдет проверку или откажется от нее, работодатель обязан отстранить его от работы. «За допуск к работе сотрудника, не прошедшего освидетельствование, или у которого по результатам освидетельствования выявлены медицинские противопоказания в соответствии с КоАП РФ в отношении работодателя применяются штрафные санкции», – говорят в пресс-службе завода.

Только по официальным данным, осмотр психиатра в 2017 году должны пройти почти 2000 работников Уралвагонзавода. Процедура проводится специалистами ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 7» в рамках заключенного договора.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что атмосфера на УВЗ – тревожная. Психологические тесты рабочим начали раздавать после драматического инцидента: по сообщению «УрБК», один из рабочих, узнав о сокращении зарплаты, бросил в лицо начальнику горящую тряпку с керосином. В публичное пространство просочились и сами опросные листы. В них, например, сотрудник должен ответить «да» или «нет» на такие вопросы: «У меня часто возникают мысли и идеи, которые не стоит высказывать», «Многие окружающие относятся ко мне настороженно». Рабочий с УВЗ также должен ответить честно на вопрос, избегает ли он скопления людей, трудно ли ему усидеть на месте, чувствует ли он усталость весной и осенью. Рабочие опасаются, что результаты анкетирования и психиатрического обследования могут быть использованы для последующих сокращений на предприятии. По данным агентства «УрБК», начальникам некоторых участков на УВЗ поступили приказы об оптимизации персонала. 13 июня 2017 года УВЗ обратился за кредитом на сумму 17 млрд рублей, чтобы погасить долги по облигациям. Периодически появляются слухи о массовых сокращениях, хотя на самом предприятии их отрицают.

Нижний Тагил, Служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 21.06.17

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