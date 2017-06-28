Работники УВЗ судятся с заводом из-за урезанных зарплат. Начало процесса

29 июня Дзержинский районный суд Нижнего Тагила начнет рассматривать иск четырех работников гражданского сектора УВЗ. Тагильчане утверждают, что предприятие незаконно удерживает часть их заработной платы. Все заявители – члены независимого профсоюза НПС «Солидарность». Проблемы с начислением оклада – это месть администрации завода за прошлые проигранные суды, считают в руководстве организации.

Причиной для иска стали простойные листы – справки о простое работников по вине предприятия. По закону, оплата за смену в этом случае уменьшается на треть. В данном случае, почему-то «простаивали» только пять рабочих, вступивших в независимый профсоюз. Этот факт и собирается доказать в суде председатель профсоюза Алексей Димитров. Он уверен, что его клиентов «выдавливают» с предприятия.

Месяц назад профсоюз уже представлял в суде интересы этих же рабочих и добился выплаты незаконно удержанных сверхурочных. Как ранее писал NDNews.ru , с прошлого года на УВЗ отменили часть премий и урезали оплату переработок всему коллективу.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 28.06.17

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