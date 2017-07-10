Срочный отчет СКР по Тагилу: на помянутом Путиным заводе нашли новые преступления

Следователи нашли еще два состава преступления в уголовном деле о невыплате зарплаты на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий. Подозреваемыми стали директор завода и один из учредителей.

В пресс-службе СУ СК по Свердловской области оперативно отчитались о последних изменениях в расследовании дела о невыплате зарплаты, о котором накануне заявил Владимир Путин. Ранее, в сентябре прошлого года, было возбуждено ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), в июне этого года сообщалось, что «проводятся необходимая комплексная судебная бухгалтерская экспертиза и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, а также на установление конкретных лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности».

Сегодня следователи рассказали, что в ходе предварительного расследования были выявлены еще два состава преступления, подозреваемые – директор и один из учредителей. «В связи с чем следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов или сборов). По данным следствия, сумма сокрытых средств, по предварительным данным, составила порядка 4 миллионов рублей. Кроме того, следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено третье уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ст.159 УК РФ (мошенничество), в связи с хищением денежных средств предприятия на сумму около 4 миллионов рублей, – отметили в СУ СК по Свердловской области. Все три уголовных дела соединены в одно производство. Уточняется, что расследование ведут следователи регионального СК. На имущество предприятия судебными приставами наложен арест. Общая задолженность завода перед 195 сотрудниками – более 13 млн рублей.

Напомним, за несколько дней после разговора Путина с врио губернатора Куйвашевым, где глава государства потребовал навести порядок с зарплатами, НТЗТИ был признан банкротом.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 10.07.17

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