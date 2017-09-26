Вторник, 26 сентября 2017, 16:41 мск

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Уголовное дело против «борзого» владельца тагильского завода передано в суд

Уголовное дело против «борзого» владельца тагильского завода передано в суд

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении соучредителя Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ), на долги которого перед работниками обратил внимание Владимир Путин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фигурантом «уголовки» стал управляющий НТЗТЗИ, 34-летний Денис Кокорин, владеющий 50% акциями предприятия. Ему предъявлено обвинение по трем статьям: невыплата зарплаты работникам, мошенничество по сговору в особо крупном размере и сокрытие денежных средств и имущества предприятия от взыскания налогов и сборов. По версии следствия, с декабря 2015 года по январь 2017 года на заводе возникла задолженность по заработной плате перед 200 работниками на сумму около 6 млн рублей. В это же время частично не выплачивалась зарплата 80 сотрудникам на сумму около 1,5 млн рублей. Хотя возможность погасить задолженность у предприятия была.

«Злоупотребляя доверием другого сособственника, владельца других 50% акций завода, Кокорин разработал план совершения преступления с целью вывода денежных средств завода на подконтрольную фирму», – уточнили сегодня в пресс-службе областной прокуратуры. Для этого подконтрольным Кокорину ООО «УралЭнегоМаш» были заключены фиктивные договоры поставки товара. Затем были изготовлены и подписаны недостоверные счета-фактуры. Впоследствии обвиняемый неоднократно давал указания главному бухгалтеру НТЗТИ принять к учету отчетные документы, составленные от имени ООО «УралЭнергоМаш», и перевести денежные средства на счет данного предприятия. Фактически же ООО «УралЭнергоМаш» никаких товаров по договору не поставляло, о чем Кокорину было хорошо известно. В результате в счет оплаты не поставленных товаров с завода было выведено свыше 22,9 млн рублей.

Наконец, с октября 2016 года по январь 2017 года НТЗТИ накопил долг в 6 млн рублей, и Кокорин, настаивает следствие, «не предпринял действий по ее погашению». Минуя расчетные счета завода, по которым были прекращены все расходные операции, он организовал осуществление расчетов с организациями-кредиторами, перечисляя денежные средства третьим лицам. Таким образом, считает следствие и прокуратура, было сокрыто 4,9 млн рублей.

Ранее в СКР сообщали, что объем материалов уголовного дела составил порядка 70 томов. В настоящее время дело передано в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу. Кокорину грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, события на тагильском заводе стремительно развивались после визита в Екатеринбург летом этого года Владимира Путина, которому рабочие пожаловались на долги по зарплате. Глава государства резко отреагировал на фразу о том, что долги работникам будут выплачены после личной просьбы президента, которая приписывается владельцу завода. Путин охарактеризовал ситуацию метким словом «борзота». Это стало сигналом для резкой активизации правоохранителей и следователей.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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