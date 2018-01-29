В Реже обанкроченный Водоканал задолжал работникам почти полмиллиона рублей

Прокуратура выбивает долги по зарплате с муниципального Водоканала в Реже, признанного банкротом в 2016 году. После разбирательств в Арбитражном суде работники получили выплаты за три месяца, но тут же возникла новая задолженность.

По данным надзорного ведомства, МУП задолжал 30 работникам 1 миллион рублей за август-октябрь 2017 года. Кроме того, налоговая служба потребовала взыскать с Водоканала 800 тысяч рублей неуплаченных за год пенсионных взносов. Поскольку в отношении предприятия введена процедура конкурсного производства, требования кредиторов удовлетворяются в порядке календарной очередности, то есть Водоканал мог начать выплату зарплатных долгов только после выплаты взысканий налоговой службы. Прокурор Режа потребовал от конкурсного управляющего изменения графика выплат и добился решения Арбитражного суда в свою пользу. В результате долг за три месяца 2017 года перед сотрудниками «Водоканала» был погашен в полном объеме.

Однако сейчас на предприятии снова не выплачиваются деньги.

«В настоящее время в МУП «Водоканал» имеется задолженность по заработной плате за декабрь 2017 года перед 30 работниками в размере свыше 462 тысячи рублей. Сроки выплаты заработной платы за январь 2018 года не наступили», – сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Конкурсному управляющему Водоканала, а также главе администрации Режевского округа Владимиру Шлегелю прокуратура объявила предостережение о недопустимости нарушения закона.

Реж, служба информации РИА «Новый День»

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