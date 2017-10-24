В Екатеринбурге возбуждено дело о невыплате зарплаты на сумму более миллиона

СУ СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по факту невыплаты зарплат, пособий и отпускных.

Как сообщили в ведомстве, в течение нескольких месяцев 2016-2017 года сотрудникам одной из коммерческой организации не выплачивалась заработная плата, пособия по временной нетрудоспособности и денежные компенсации за неиспользованный отпуск. По версии следствия, задолженность образовалась перед 8 работниками, которым в общей сложности работодатель задолжал более 1 миллиона рублей. Точные данные о числе пострадавших работников, а также о сумме невыплаченной им заработной платы и иных выплат устанавливаются в ходе следственных мероприятий.

По данному факту следственным отделом по Чкаловскому району г.Екатеринбург СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, иных установленных законом выплат».

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День

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