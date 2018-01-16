В Екатеринбурге будут судить директора предприятия за долги по зарплате четырехлетней давности

В Екатеринбурге в суд ушло дело о невыплате зарплаты на предприятии ЗАО «ТрансИнвест». Долги перед сотрудниками копились в 2014-2015 годах, сама компания не существует уже два года.

ЗАО «ТрансИнвест» занималась поставками железнодорожных запчастей для ремонта грузовых вагонов, ремонтировала грузовые вагоны. Но предприятие признали банкротом – в январе 2016 года в его отношении было введено конкурсное производство. Однако еще до начала процедуры банкротства гендиректор компании перестал выплачивать сотрудникам зарплату. Свои деньги не получили 103 человека. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы и иных выплат свыше двух месяцев, совершенные из корыстной и иной личной заинтересованности руководителя организации». Обвинение предъявлено генеральному директору, мужчине 1986 года рождения. «Генеральный директор закрытого акционерного общества «ТрансИнвест», являясь ответственным лицом, не произвел выплату заработной платы 103 работникам ЗАО «ТрансИнвест» на сумму свыше 5 млн рублей, начисленной с сентября 2014 по июль 2015 года. При этом имеющиеся денежные средства предприятия в нарушение требований закона направлялись на расчеты с кредиторами», – рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Ранее суд удовлетворил заявления о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности, директора оштрафовали на 40 тысяч рублей по ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ «Неправомерные действия при банкротстве, выразившиеся в непередаче документации конкурсному управляющему».

Теперь мужчине придется ответить по уголовной статье. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка № 3 Верх-Исетского района.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.

Екатеринбург, служба информации

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