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В Качканаре завод задолжал рабочим более 22 млн рублей. Гендиректора вызвали на ковер в прокуратуру

В Качканаре завод задолжал рабочим более 22 млн рублей. Гендиректора вызвали на ковер в прокуратуру

В прокуратуру Свердловской области вызвали генерального директора градообразующего предприятия Качканара – ОАО Металлист». Поводом послужила огромная задолженность по зарплате, которая в настоящее время превысила 22 миллиона рублей.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, зарплату не получают 669 сотрудников предприятия. По данному факту по поручению замгенпрокурора РФ Юрия Пономарева проводится проверка. Известно, что долги перед рабочими на предприятии возникли не впервые. «Так, в феврале 2017 года прокуратура против генерального директора ОАО «Металлист» Раиса Гарифулина возбуждала административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы», он был оштрафован на 10 тыс. рублей. После этого долги были погашены», – отмечают в ведомстве, добавляя, что против руководителя завода возбуждена новая «административка», а также уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, иных установленных законом выплат». В суд направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании невыплаченной зарплаты.

«Сегодня, 15 ноября, к 17 часам в прокуратуру вызван генеральный директор ОАО «Металлист» для вручений акта прокурорского реагирования, определения графика погашения задолженности перед работниками. С учетом остроты сложившейся на предприятии ситуации Юрий Пономарев направил специальное обращение в адрес губернатора области Евгения Куйвашева, в котором предложено принять дополнительные меры, направленные на неукоснительное соблюдение и скорейшее восстановление трудовых прав работников ОАО «Металлист»», – добавляют в надзорном ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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