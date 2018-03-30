Рабочие завода «Металлист» выйдут на митинг из-за долгов по зарплате

В Качканаре при поддержке местных коммунистов готовится митинг трудового коллектива завода «Металлист». Предприятие находится на грани банкротства с огромными долгами по зарплате. Акция протеста назначена на 8 апреля, уведомление о проведении публичного мероприятия поступило в администрацию города.

«Люди доведены до отчаяния задержками зарплаты и грядущим увольнением. На предприятии готовится сокращение более 500 работников», – сообщил персек свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев.

Проблемы на заводе начались более года назад. В феврале 2017 года генеральный директор ОАО «Металлист» Раис Гарифулин был оштрафован за задержки зарплат на заводе, после чего долг перед сотрудниками был погашен. Однако повторная проверка прокуратуры показала, что 669 работникам предприятие не выплатило 22,2 миллиона рублей. После этого в отношении руководителя было возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Также прокуратура обязала гендиректора еженедельно отчитываться по графику погашения задолженности.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР региона, с ноября 2017 года по настоящее время руководство завода закрыло долг перед рабочими в сумме более 32 миллионов рублей. По инициативе налоговой службы наложен арест на имущество предприятия – вертолет и 21 квартиру общей стоимостью более 50 миллионов рублей.

«С декабря 2017 года предприятие полностью не работает, не производит продукцию, тем не менее, руководством завода предпринимаются конкретные меры по сохранению рабочих мест, стабилизации обстановки на предприятии (в том числе, за счет погашения дебиторской задолженности) и привлечению возможных инвесторов с целью возобновления производства», – прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Тем не менее, расследование по уголовному делу Гарифулина продолжается. Следователи допрашивают потерпевших, проведено бухгалтерское исследование финансового состояния на предприятии.

Качканар, Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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