Из-за долгов по зарплате у завода в Качканаре арестовали вертолет

В Качканаре из-за огромных долгов по зарплате перед рабочими градообразующего предприятия по исполнительным листам приставы арестовали вертолет Robinson-44.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Свердловской области, на данный момент вертолет – почти единственное имущество, принадлежащее ООО «Металлист», которое не находится в залоге у кредитных учреждений. По информации ведомства, арест был произведен в связи с образовавшейся задолженностью по зарплате перед 450 работниками завода.

Долг накопился солидный – по зарплате около 16 млн рублей и еще 100 млн рублей – по налогам и сборам. Вертолет отправлен на ответственное хранение руководству предприятия, им нельзя будет пользоваться до снятия ареста. Воздушное судно будет находиться на специализированной площадке на территории предприятия-должника.

В середине ноября областная прокуратура сообщала, что заработную плату не получают 669 сотрудников ОАО «Металлист», поэтому гендиректор предприятия был вызван на ковер в надзорное ведомство. На тот момент задолженность составляла 22 млн рублей. С учетом остроты сложившейся на заводе ситуации замгенпрокурора РФ в УРФО Юрий Пономарев направлял специальное обращение губернатору области, в котором требовал принять меры для ликвидации задолженности.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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