Десятки работников завода в Камышлове более полугода не получали зарплату, возбуждено уголовное дело

На Среднем Урале возбуждено очередное уголовное дело по факту невыплаты заработной платы на крупном предприятии.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки установлено, что на ООО «Камышловский завод мозаичных плит» образовалась задолженность на сумму, превышающую 1,6 миллиона рублей перед 59 работниками. Они не получали зарплаты с октября 2016 года по май 2017-го. Арбитражный суд признал предприятие банкротом.

Директор ООО неоднократно штрафовался за задержки заработной платы подчиненным, от него надзорные органы не раз требовали исправить ситуацию, однако ничего не изменилось.

В результате по решению суда конкурсный управляющий включил рабочих в реестр кредиторов.

«По его информации, имущества предприятия достаточно для удовлетворения требований кредиторов второй очереди (задолженность по уплате налогов и заработной платы). Вместе с тем с целью дачи уголовно-правовой оценки действиям руководства предприятия прокуратура направила материалы в следственные органы. В настоящее время по результатам их рассмотрения в отношении директора управляющей организации Камышловского завода мозаичных плит возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, иных установленных законом выплат», – уточнили в ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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