В Нижнем Тагиле возбуждено очередное дело из-за невыплаты зарплаты. Прокуратура проводит проверку

В Нижнем Тагиле возбуждено новое уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам предприятия.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, непростая ситуация сложилась в ООО «ТагилСтальКонструкция». Проверка показала, что перед 19 работниками организации долг по зарплате превысил 1,4 млн рублей. Задолженность копилась с февраля 2015 года.

«В настоящее время производственная деятельность организацией не ведется. В целях защиты трудовых прав работников прокуратура вносила представления с требованиями погашения задолженности руководителю предприятия. По постановлению прокурора директор ООО «ТагилСтальКонструкция» был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства», – отмечают в ведомстве.

Кроме того, прокуратура направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. В результате возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы работодателем».

Напомним, ранее было завершено расследование уголовного дела против «борзого» соучредителя Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ), на долги которого перед работниками обратил внимание Владимир Путин. Фигурантом «уголовки» стал управляющий НТЗТЗИ, 34-летний Денис Кокорин, владеющий 50% акциями предприятия. Ему предъявлено обвинение по трем статьям: невыплата зарплаты работникам, мошенничество по сговору в особо крупном размере и сокрытие денежных средств и имущества предприятия от взыскания налогов и сборов. По версии следствия, с декабря 2015 года по январь 2017 года на заводе возникла задолженность по заработной плате перед 200 работниками на сумму около 6 млн рублей. В это же время частично не выплачивалась зарплата 80 сотрудникам на сумму около 1,5 млн рублей. Хотя возможность погасить задолженность у предприятия была.

Скандал с НТЗТИ вытащил на поверхность массу историй с невыплатами зарплаты на других предприятиях. Так, непростая ситуация сложилась на Нижнетагильском заводе металлических конструкций, строившем объекты Олимпиады-2014, и в организациях, входящих в бизнес-империю бизнесмена – друга экс-губернатора Эдуарда Росселя.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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