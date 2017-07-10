Жители Ирбита спешат решить свои проблемы, пока Путин на Урале

Упоминание Ирбита как проблемного города в беседе Владимира Путина с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым, вызвало в городе радостный ажиотаж. Местные чиновники наконец пойдут навстречу оппонентам-активистам, надеются ирбитские общественники.

Так, сегодня на 15:00 назначена встреча главы города Геннадия Агафонова и многодетных матерей, которые с 2014 года требуют провести дорогу и свет к участкам под строительство, выделенным по президентской программе. Пока что женщины добились только обещаний о начале конкретных работ к сентябрю 2017 года. На сегодняшней встрече женщинам анонсировали конструктивный диалог с главой и руководителями организаций, выполняющих работы по подведению инфраструктуры.

«Будем фиксировать все на видео, все ходы записывать», – сообщила РИА «Новый День» одна из активисток.

Еще один ирбитский общественник, Алексей Кононов, поднявший в СМИ тему незаконных поборов в местной поликлинике и выявивший ряд других нарушений в сфере медицинских услуг, сегодня пойдет на прием к главному врачу. Напомним, в течение двух лет Кононов последовательно устраивал гражданские проверки в больнице. Итогом стало решение суда – после иска прокуратуры учреждение обязали бесплатно выдавать бахилы пациентам, приходящим на прием и на процедуры.

Сейчас у Алексея Кононова накопились к главврачу ЦГБ Ирбита вопросы, связанные с переносом поликлиники в отдаленный район из центра города. «Если администрация президента реагирует на жалобы оперативней минздрава, следующие обращения буду писать президенту», – заявил активист.

Ирбитская больница. Видео Алексея Кононова

Напомним, визит президента Владимира Путина в Екатеринбург обернулся для врио губернатора Евгения Куйвашева не подтверждением доброго к нему отношения, а совсем наоборот. Президент уведомил главу региона о жалобах, поступивших из нескольких городов Свердловской области. В частности, от жителей Ирбита были тревожные сообщения о вышедших из строя очистных сооружениях и о развале медицины. «Нерегулярное получение льготных лекарств, муниципальные единицы переводятся в платные учреждения. Так мы не договаривались никогда. Что это такое? Может расти объем предоставляемых платных услуг, но они должны быть добровольными и не снижать объём предоставляемых бесплатных услуг», – подчеркнул Владимир Путин.

Ирбит, служба информации РИА «Новый День»

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