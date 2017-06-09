Ирбитские чиновники угрожают многодетным матерям репрессиями (ВИДЕО)

Общественное движение «Стрела», созданное многодетными матерями в Ирбите, сообщает об угрозах репрессий со стороны администрации. Женщины уже не первый год добиваются, чтобы к участкам земли, выделенным по президентской программе, подвели дорогу и свет. Но ирбитские власти целевые деньги потратили на другие нужды и теперь пытаются отговорить разъяренных женщин от организации массовых акций протеста.

В редакцию NDNews.ru обратилась жительница Ирбита Вера Боярских. Она рассказала, что после зимнего скандала вокруг «президентских участков», выделенных в лесу и на болотах, администрации пришлось объясняться с журналистами федеральных каналов и прокуратурой. Заместитель главы города Николай Юдин пообещал выполнить обязательства перед многодетными семьями – отсыпать щебнем охотничью дорогу к будущему поселку, и провести электричество. Дорогу, как убедилась Вера Боярских лично, все-таки укрепили, но не щебнем, а прелой листвой и бытовым мусором. Свет к земельным участкам так и не проведен, начинать строиться там нельзя.

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«Этого недоремонта дороги хватит до первого дождя. О чем мы и собрались заявить Юдину. Он нам даже назначил встречу, но в последний момент отменил – сказал, что не хочет общаться со всеми сразу. А когда узнал, что мы собираемся подать заявку на митинг, заявил, что все наши акции в период до сентябрьских выборов губернатора расценивает как политические, несанкционированные, и будет реагировать соответственно», – рассказала агентству Боярских. Она добавила, что требования у многодетных матерей далеки от политической повестки – женщины по-прежнему настаивают на том, чтобы к их земле провели дорогу и свет. Решение о дате протестной акции, на которую готовы выйти более трехсот семей, будет принято 15 июня. Дата обусловлена тем, что активистки собираются отправить видеообращение к президенту, и получить на него ответ в ходе очередной прямой линии Путина. Тогда, возможно, вопрос начнет решаться и без митинга.

Напомним, сертификаты на землю многодетным родителям в 2014 году с помпой вручил председатель областного правительства Денис Паслер. Однако после церемонии выяснилось, что в городе просто нет земли с подведенной инфраструктурой для трехсот семей. Администрация предложила людям загородный район – в двух километрах от Ирбита. Гражданам, в соответствии с президентским указом, пообещали автобусный маршрут до их будущих домов, водопровод, электросеть, школу и детский сад. Сегодня на месте поселка все еще стоит лес. С новых владельцев земли тем временем уже взимаются налоги, хотя люди пока даже не могут определить границы наделов – кадастровые инженеры требуют за выезд на место от трех до пяти тысяч рублей. Для многодетной семьи, которой предстоит еще и строительство дома, – это большая сумма.

«Сегодня у города денег на то, чтобы протянуть туда свет, газ и воду, нет. Без областной помощи мы эту проблему решить не можем», – заявил в январе этого года жителям глава Ирбита Геннадий Агафонов. Он сообщил также, что президентские деньги потратил на городские дороги.

Ирбит, служба информации РИА «Новый День»

Ирбит. Другие новости 09.06.17

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