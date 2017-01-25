В Ирбите многодетные матери штурмуют горадминистрацию – ради выполнения президентского указа им предложили поселиться в лесу (ФОТО)

Публикации за 25.01.17

Несколько десятков многодетных матерей устроили накануне стихийную акцию протеста в коридоре администрации Ирбита. Они представляют интересы трехсот семей, получивших в свое время сертификаты на бесплатные участки земли под застройку в рамках выполнения президентского указа. Спустя три года людям отвели участки в лесу за городом, без дороги и коммуникаций.

Как рассказала NDNews.ru одна из «очередниц» Вера Боярских, сертификаты на землю многодетным родителям в 2014 году с помпой вручил председатель областного правительства Денис Паслер. Однако после церемонии выяснилось, что в городе просто нет земли с подведенной инфраструктурой для трехсот семей. Администрация предложила людям загородный район – в двух километрах от Ирбита. Людям, в соответствии с президентским указом, пообещали автобусный маршрут до их будущих домов, водопровод, электросеть, школу и детский сад. Сегодня на месте поселка все еще стоит лес. С новых владельцев земли тем временем уже взимаются налоги, хотя люди пока даже не могут определить границы наделов – кадастровые инженеры требуют за выезд на место от трех до пяти тысяч рублей. Для многодетной семьи, которой предстоит еще и строительство дома, – это большая сумма.

«Сегодня у города денег на то, чтобы протянуть туда свет, газ и воду, нет. Без областной помощи мы эту проблему решить не можем», – заявил жителям глава Ирбита Геннадий Агафонов. Он сообщил, что уже два раза обращался в областной центр с просьбой выделить деньги на проектные работы. Общая цена подведения коммуникаций к новому микрорайону, по данным Агафонова, превышает 300 миллионов рублей.

«Мы сейчас там даже картошку не можем посадить, а налоги платим. Я все понимаю, мы готовы ждать, но ведь три года не происходит совсем ничего. А главный чиновник города нам заявляет, что президентские деньги для обустройства наших участков пустил на дороги», – поделилась впечатлениями от беседы с главой Ирбита Вера Боярских.

Напомним, в Свердловской области это уже не первый подобный скандал. Ранее многодетные семьи в Дегтярске, поселке Бобровском и других населенных пунктах сталкивались с тем, что земля им доставалась буквально в чистом поле, где не было ни электросетей, ни газа. В прошлом году о неудовлетворительных промежуточных итогах программы высказался премьер-министр Дмитрий Медведев. Вслед за ним заявление о необходимости усилить работу с семьями льготников в июле 2016 года сделал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Тем не менее, по данным NDNews.ru, запросы из Ирбита о выделении дополнительных средств для обустройства участков под строительство домов многодетных семей были отклонены.

Ирбит, Антон Гуськов

Ирбит. Другие новости 25.01.17

В Дегтярске сорван конкурс по избранию главы: представители губернатора забраковали всех кандидатов. / Блогер Соколовский обжаловал повторное водворение в СИЗО. / Госдолг Свердловской области вырос до 72 млрд рублей. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»