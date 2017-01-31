«Влепили выговор и сказали, чтобы я сделала выводы». Администрация Ирбита грозит репрессиями многодетной матери за обращение в СМИ

Публикации за 31.01.17

Материал NDNews.ru о многодетных семьях Ирбита, которым вместо обещанных президентом земельных участков с водопроводом, светом и дорогой местные власти предложили лесной массив в непроходимой местности за городом, получил неожиданное продолжение. Лидер инициативной группы из 157 семей, бюджетница Вера Боярских сообщила, что ее начали «наказывать» административными методами.

В день выхода материала о том, что многодетные семьи передали главе города письмо – претензию, активистка – работница детского сада получила выговор от заведующей. «У нас два здания и методист того здания (приближенная заведующей) написала докладную. Что меня как психолога нет на рабочем месте, хотя я была как методист в своём здании и принимала проверку управления образованием. Я 0,5 методист и 0,5 психолог. При проверке и заведующая была и должна быть в курсе. Но завтра заведующая в отпуск уходит и предупредила, чтобы за время её отсутствия, за 8 дней я сделала выводы», – рассказала Вера. Она добавила, что сейчас начинается период проверок, и подобные выговоры могут стать основанием для увольнения.

Женщина предполагает, что потеря работы – это месть от администрации. Отметим, что кроме текстовых публикаций, сюжет об обманутых семьях в скором времени следует ждать на федеральном телевидении. В Ирбит на днях приедет группа НТВ.

Многодетные матери пожаловались главе на выделенные под строительство участки.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 31.01.17

В обнимку с компьютером или на холоде в очереди: екатеринбуржцы готовятся к ежегодному «школьному апокалипсису» (СКРИНЫ, ФОТО). / На овощебазе №4 ревизоры нашли три тонны санкционных продуктов (ФОТО). / В Екатеринбурге вынесли приговор группе зэков за убийство в ИК №2. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»