«Куйвашев мне обещал квартиру, но, похоже, поеду в барак», – многодетные семьи и сироты Ирбита жалуются на очередное «кидалово» с жильем (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 23.03.17

NDNews.ru стали известны детали непростой ситуации, которая сложилась вокруг единственной новостройки в Ирбите. Жилье в доме детдомовцам обещал лично губернатор. Но сроки сдачи сорваны, по версии застройщика, – власти саботировали проект в отместку за отказ пустить на объект «своего», местного подрядчика. В администрации, недавно пережившей бурю проверок и критических материалов в федеральных СМИ, от комментариев отказываются.

В доме на 30 квартир 17 были предназначены переселенцам из ветхого жилья и многодетным матерям, вложившим в «долевку» президентскую субсидию. Еще 10 квартир рассчитывали получить сироты. Как уже сообщало наше агентство, на сегодняшний день дом практически закончен, но замглавы администрации внезапно начал настойчиво уговаривать будущих новоселов отказаться от квартир, якобы «дом будет заморожен, и вы ничего не получите». Об этом NDNews.ru рассказала многодетная мать Венера Фоминцева. Женщина приобрела квартиру в строящемся доме по социальной программе для многодетных семей за 1,7 миллиона, вложив в сумму субсидию и материнский капитал. Ее рассказ подтвердила Ангелина Балаева, сирота, выбившая себе квартиру после семи лет судов. Точка в конфликте с местными властями была поставлена в конце прошлого года после конференц-связи с Евгением Куйвашевым. Губернатор лично пообещал женщине решить вопрос с жильем.

«12 декабря 2016 года это было. Меня вызвали через прокуратуру в администрацию, сказали, что буду напрямую с Куйвашевым говорить. И замглавы Юдин мне сказал: если будешь говорить, что мы тебе квартиру не давали, и как заселили в аварийное помещение, жилья тебе не будет. Соберем комиссию, нынешний твой старый дом признаем годным, сделаем ремонт и будешь жить», – вспоминает свою «сделку с властью» воспитанница детдома. Сертификат на новое жилье она получила, там указана дата заезда: 15 апреля 2017 года. Но, судя по всему, Ангелину, как и других новоселов, ждет разочарование. Дом вряд ли будет сдан.

«Мы были единственной компанией, которая заявилась на конкурс в 2015 году. Задача – сдать дом в том же году была заведомо невыполнимой, но городской глава Агафонов уговорил меня, сказав, что сроки сдачи будут продлены без проблем. Потом на меня вышел местный коммерсант Федюкин и потребовал отдать ему подряды на часть работ. Причем цены просил в пять раз выше рынка. Я отказал, администрация не продлила сроки сдачи, разорвали со мной контракт, внесли в черный список. Дичь в удаленном муниципалитете – вот вам и вся история», – объяснил NDNews.ru суть конфликта директор фирмы-застройщика «Строй-Акцент» Александр Фролов.

Из обещанных девяти миллионов за 17 квартир строитель получил от городских властей три. Дом коммерсант достроил за свой счет, и рассчитывал продать квартиры в розницу, но сейчас не может этого сделать. По его словам, городские коммунальщики всю зиму держали здание на минимально допустимом уровне отопления, не позволяя продолжать работы, регулярно выключали свет. Судя по всему, принимать дом чиновники не планируют – именно такой вывод сделали горожане, с которыми заместитель главы города Николай Юдин лично беседовал, уговаривая отказаться от квартир в новостройке.

Напомним, Ирбит с прошлого года ежемесячно попадает в федеральную повестку в связи с обрушениями старых домов. Жилой фонд города изношен сверх меры. На фоне этой ситуации особенно остро прозвучали публикации и сюжеты о пропавших деньгах из президентской программы, выделенных для организации коттеджного поселка многодетным матерям. После скандала и проверок глава города Геннадий Агафонов, по данным источников NDNews.ru, ушел на больничный. Вернувшись на работу, чиновник попытался подать в отставку, но ее не приняли. Сложный для региона предвыборный период Агафонов переживает на рабочем месте, но фактически, сообщают горожане, все функции делегировал заместителям. Первый зам градоначальника Николай Юдин сейчас пытается «тушить пожар», отговаривая горожан от обещанных социальных квартир, считают ирбитские общественники. Ведь если станет известно, что многодетных мам снова «кинули» – в одном и том же городе, будет серьезный скандал.

Сам Николай Юдин комментировать NDNews.ru обвинения горожан и бывших партнеров города – застройщиков по телефону не стал, сославшись на занятость.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=GJ2hv5BN07M&rel=0">Video</a> Замглавы Ирбита отказался принять многодетную мать

Добавим, накануне администрация провела слушания с владельцами квартир в злополучном доме. Суть переговоров их участники описали так: «Администрация и дума втирала людям, которые должны быть переселены из ветхого жилья в этот дом, что дом плохой и скоро развалится и что вам в другом доме купим квартиры».

Ирбит, Антон Гуськов

Ирбит. Другие новости 23.03.17

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