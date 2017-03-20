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Публикации за 20.03.17

В Ирбите чиновники заставляют многодетные семьи отказаться от построенного для них жилья (ВИДЕО)

В Ирбите чиновники заставляют многодетные семьи отказаться от построенного для них жилья (ВИДЕО)

Ирбитские чиновники вызывают в мэрию многодетных матерей и уговаривают их отказаться от квартир в готовом доме для расселения. Таким образом в администрации хотят свести счеты с «пришлым» застройщиком и отдать строительные подряды местной фирме, рассказала NDNews.ru лидер ирбитской общественной организации «Стрела» Вера Боярских.

По ее словам, к ним обратилась за помощью многодетная мать Венера Фоминцева. Женщина приобрела квартиру в строящемся доме по социальной программе для многодетных семей за 1,7 миллиона, вложив в сумму субсидию и материнский капитал. В апреле этого года дом планировался к сдаче, но администрация города внезапно начала чинить препятствия будущим жильцам. Фоминцеву срочно вызвали к заместителю главы Николаю Юдину, который заявил, что дом плохой, и ей надо срочно расторгнуть контракт. Женщина отказалась, потому что уже видела свою квартиру, и ей абсолютно все понравилось.

«Я сама ездила проверять дом. Он в отличном состоянии, осталось только поклеить обои и убрать строительный мусор. Но чиновники психологически давят на Венеру, донимают ее звонками и требуют отказаться от квартиры», – рассказала Вера Боярских. Как выяснилось позже, точно также чиновники «обрабатывали» еще одну многодетную мать, купившую в этом доме жилье.

Активистки отправились к первому заместителю главы Николаю Юдину, чтобы прояснить ситуацию, но чиновник грубо отказал женщинам в приеме. Как это было – можно посмотреть на видео.

Тогда общественницы обратились за разъяснениями к застройщику. Директор компании «Строй-Акцент» утверждает, что администрация города расторгла с ним договор расселения и препятствует вводу дома в эксплуатацию, отключает электричество и отопление, что мешает завершению работ. «Сейчас если две семьи откажутся от своих квартир, у застройщика заберут дом. Он либо пойдет под снос, либо перейдет в распоряжение города. Схема используется следующая – администрация подает в суд на расторжение контракта по аренде земельного участка и тогда застройщик должен вернуть участок в первоначальном виде, то есть без дома», – рассказала общественница.

По словам Веры Боярских, администрация таким способом добивается передачи всех строительных подрядов местному застройщику, знакомому Николая Юдина.

Отметим, что построенный в Ирбите дом предназначался не только для многодетных семей, но и для детей-сирот. NDNews.ru будет следить за развитием событий.

Ирбит, Валентина Ярославцева, Антон Гуськов

Ирбит. Другие новости 20.03.17

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