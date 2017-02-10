«Каждый год мы теряем 3-4 здания. Под угрозой обрушения 30 объектов» / Хроника гибели Ирбита (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 10.02.17

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Ирбит из-за целой серии обрушений старинных зданий стал очередным символом упадка Свердловской области. С лета 2016 года в городе, получившем широкую известность в царской России и Европе благодаря масштабной ярмарке, развалились пять исторических особняков. В 2031 году Ирбиту исполнится 400 лет и местное население требует от чиновников разработать программу по его сохранению как исторического центра – подобную той, что была принята к 400-летию Верхотурья. «В противном случае потомкам останутся руины», – прогнозируют жители. О складывающейся печальной ситуации в Ирбите и путях решения насущных проблем города – читайте в материале нашего агентства.

Хроника последних обрушений

Первое ЧП этого года в Ирбите зафиксировали в ночь на 17 января, когда на улице Революции, 25а обрушились перекрытия и кровля двухэтажного дома 1887 года постройки, являющегося образцом жилищного строительства конца XIX века и памятником архитектуры. Под завалами оказались уникальные предметы народного быта конца XIX – начала XX веков, хранившиеся в фондах местного музея. В ходе разбирательства выяснилось, что здание «кочевало» долгие годы между МУГИСО и администрацией города. Муниципалитету в итоге строение передали, но местные власти не поставили его на свой баланс, поэтому за ним никто не следил. Сейчас здание готовят к консервации – на эти цели, по данным нашего агентства, выделена смехотворная сумма в 99 тысяч рублей. Речи о скором восстановлении и реставрации объекта не идет.

26 января список искалеченных зданий Ирбита пополнил жилой дом по улице Советской, 10. Здесь обрушилась кровля, под тяжестью конструкций рухнул потолок в одной из квартир. Дом был построен в 1917 году, последний капитальный ремонт в нем проводился в далеком 1964 году. Очередной капремонт должен был состояться в 2016 году, но этого не произошло. Сергей Гаев – один из местных жильцов – теперь с дочерью ютится у своих родственников. В администрацию города поданы документы о признании объекта аварийным, однако чиновники не торопятся решать будущую судьбу пострадавшего дома.

6 февраля очередное ЧП случилось на улице Орджоникидзе, 47. В одноэтажном кирпичном доме на пять квартир, построенном в конце XIX века, частично рухнули потолочное перекрытие и часть наружной стены. По информации прокурора города Станислава Саноцкого, по этому адресу были зарегистрированы 11 человек, в том числе одна семья из 6 человек. Всем им пока выделили временное жилье в маневренном фонде.

Еще два громких ЧП в Ирбите были отмечены в 2016 году – летом обрушился дом (бывшее здание гостиницы «Ница») на улице Орджоникидзе, 18.

А осенью обвалилась часть двухэтажного здания 1918 года постройки по улице Кирова, 60. В руины превратился кусок одной из стен. (Фото пресс-службы прокуратуры Свердловской области)

Хроники гибели Ирбита на этом не заканчиваются. В 2013 году на улице Первомайской целую семью накрыло лавиной из балок, штукатурки и пыли. Два года назад обрушилось здание на улице Ленина, 16, в котором в 1918 году находился Ирбитский уездный комитет РКП (б). Причем ЧП случилось в разгар ежегодной ярмарки. Чудом никто не пострадал. В каждом из перечисленных случаев здания разваливались, не выдерживая собственного возраста и по причине внешних факторов – сырости, обилия снега и так далее.

Превентивные меры надзорных органов

Ирбит входит в число 11 исторических городов Среднего Урала. В муниципалитете сейчас около 80 зданий (данные разнятся по ряду причин: прокуратура называет цифру 77, администрация – 83 – прим. ред.), которые являются объектами культурного наследия (ОКН). Из них почти треть – это многоквартирные дома. Также в городе более 200 памятников местного значения.

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области периодически выписывает предписания собственникам старинных зданий, составляет акты об их состоянии. Но действенные практические меры вовремя не принимаются. Сложность в том, что к восстановлению домов, обладающих особым статусом, предъявляются совсем другие требования, нежели к обычному жилью. Возникают сложности с согласованием проектов реконструкции исторических зданий и ремонтно-восстановительным работам, требуются существенные денежные средства. Речь идет, в первую очередь, о том, что восстанавливать здания необходимо с цокольных этажей, которые из-за разрушенной дренажной системы дореволюционных времен часто находятся под воздействием канализационных стоков и грунтовых вод. Как сообщили NDNews.ru в управлении госохраны памятников, основания зданий разрушились, идет смещение стен и перекрытий, а потому необходим комплекс мероприятий, а не только косметический ремонт.

Ирбитская прокуратура, в свою очередь, вместе с представителями Госжилинспекции ведет свои контрольные проверки, в ходе которых обследуются старинные здания. Каждое новое обрушение стимулирует ревизоров подавать иски в суды, указывая на предпосылки аварийности объектов. В адрес управляющих компаний вносятся предостережения – коммунальщиков, в частности, просят более ответственно относиться к уборке снега с крыш исторических зданий. Также, по словам прокурора города Станислава Саноцкого, надзорное ведомство ратует за проведение внеплановых межведомственных муниципальных комиссий для рассмотрения вопроса состояния вызывающих опасения зданий. Чиновники же не торопятся признавать дома аварийными, поскольку в этом случае придется предоставить гражданам новое жилье, а лишних квадратных метров в Ирбите, являющемся дотационным городом, нет. В конечном счете, как показывают события последнего времени, одних профилактических мер со стороны надзорных органов явно не достаточно.

Программы сохранения культурного наследия

Как сообщил NDNews.ru депутат Ирбитской городской думы и меценат Михаил Смердов, серия обрушений зданий требует в экстренном порядке решать вопрос принятия программы для сохранения объектов культурного наследия исторической части Ирбита. Подобные целевые документы принимались муниципальными властями на протяжении последних пяти лет, но без поддержки регионального правительства их реализация так и не состоялась.

«Сначала мы пытались в качестве малого исторического города попасть в областную и еще одну профильную федеральную программы. Но по одному параметру (о численности населения меньше 100 тысяч человек) проходили, а по другому – о максимальном расстоянии в 150 километров от областного центра – нет. В результате нам удалось «влезть» только в госпрограмму капремонта жилья и программу по отселению граждан из ветхих зданий. По этим направлениям подвижки есть. Но Ирбиту нужна комплексная программа – по аналогии с Верхотурьем, который начали старательно спасать еще несколько лет назад», – подметил собеседник агентства.

В муниципальной целевой программе «Сохранение и использование культурного наследия исторического города Ирбита на 2012-2014 год», указывалось, что в городе, который в свое время был местом проведения уникальной Ирбитской ярмарки (второй по значению в России после Нижегородской), сохранилась территория торговой площади. Остались и основные сооружения, входившие в ярмарочный комплекс – Свято-Троицкая церковь, здания торговых рядов, Пассаж, гостиницы. Кварталы, примыкающие к историческому ядру, представляют собой целостные массивы исторической застройки второй половины XIX века. Второй феномен историко-культурного потенциала города определен еще одной вехой становления Ирбита – функционированием мотоциклетного завода. Здесь же – десятки археологических памятников эпохи неолита и энеолита.

Но главную ценность Ирбита представляют уникальные памятники зодчества XIX века, в которых есть черты классицизма (как вариант – Советская, 44, где располагалось Екатерининское женское начальное училище), образцы рационального «кирпичного стиля» конца XIX – начала XX века и декоративной кирпичной кладки (Свободы, 24, Коммуны, 29, Советская, 16 и №6). Также в городе можно увидеть элементы эклектики (Ленина, 16) и даже модерна.

Среди памятников архитектуры и истории большая часть – купеческие дома. В этом же списке церкви, драматический театр, казенные административные здания казначейства, уездной земской управы, почтово-телеграфная контора, аптека, учебные заведения, магазины и другие торговые здания. Производственная архитектура представлена комплексом винокуренного завода и так называемой «Зязинской мельницы», кроме того, в городе сохранился комплекс воинских казарм.

В то же время, как отмечается в программе, в список памятников Ирбита должны быть включены и другие крупные градостроительные комплексы и объекты ввиду сильной изношенности. «Около 30% жилищного фонда старой части города построено в XVII веке, чем объясняется значительный процент износа жилищного фонда многоквартирных домов: от 0 до 30% износа – 382 дома, от 31 до 65% – 1652 дома, от 66 до 70% – 70 домов, свыше 70% – 47 домов, – говорится в муниципальной программе (данные на 2011 год – прим. ред.). – Большая часть жилфонда требует срочного проведения капитальных ремонтов. Общая площадь ветхих зданий составляет 15350,41 кв.м. – это 117 муниципальных жилых домов. На проведение капремонта муниципального жилищного фонда требуется 599,79 млн. рублей».

Но что еще больше волнует местное население – это ветхость коммунальной инфраструктуры, которая влияет не состояние зданий. Тепловые и водопроводные сети в Ирбите эксплуатируются с 40-ых годов прошлого столетия, их процент старения в центре муниципалитета – 89% и 73% соответственно. Канализация изношена на 81 процент. В связи с этим муниципальная программа предполагает первым делом начать решать накопившиеся проблемы в сфере ЖКХ и одновременно ставить на учет новые объекты культурного наследия.

Халатное бездействие МУГИСО и властей Ирбита

По словам Михаила Смердова, упомянутую муниципальную программу можно реализовать путем софинансирования. Так, на 2012-2014 годы планировали заложить следующий объем средств: 152 млн. – местный бюджет, 72 млн. – областной, 9 млн. – федеральный и еще 1 млн. рублей хотели привлечь из частного капитала. «Программу приняли на уровне города, направили в область. Там должны были рассмотреть и подписать. Но ничего этого не произошло. Как и со второй такой же нашей программой, рассчитанной на 2013-2015 годы. Может быть, что-то и было подписано, но финансирования никакого не последовало. Плачевный результат такой недальновидности вы сейчас видите сами. У нас в городе 80 объектов культурного наследия, 40 из них находятся в хороших руках. Еще 10 зданий за последние годы обрушились. Остается 30, насчет них есть серьезные опасения. Фактически мы теряем каждый год три-четыре здания. Это катастрофическая тенденция и нужна воля руководства области, страны, чтобы спасти наш город!», – заявил депутат.

Как уточнил Смердов, часть исторических зданий находится на балансе города, часть – в ведении МУГИСО, остальные отданы под административные здания различных департаментов, ведомств или находятся в пользовании частных лиц. «Лучше всего, если объект вовремя продали. В нем устраивается какой-то предприниматель, делает ремонт и начинает за домом следить. Это самый благоприятный вариант, как показывает практика. Потому что муниципалитет и МУГИСО ничего не делают для сохранения старинных домов. Доходит до абсурда – бизнесмен просит МУГИСО передать ему интересующее здание, а министерство отказывает по причине того, что, видите ли, цена показалась заниженной. Я считаю, что МУГИСО даже права не имеет требовать деньги. Они что, строили это здание? Нет. Просто получили. Но если это ваше здание, вы следите за ним, сохраняйте, а не пытайтесь нажиться. Мое мнение – МУГИСО должно бесплатно отдавать такие объекты и помогать ремонтировать. А все происходит наоборот. Да что тут говорить – вон, дом на Карла Маркса, где находится управление культуры. В нем опасно находиться! И это учреждение, которое само должно отвечать за памятники!», – посетовал депутат.

Отдельного внимания заслуживает волокита властей по вопросам предоставления нового жилья гражданам, чьи дома обрушились. «Все, что сделано по следам ЧП – поставили деревяшки под потолок. Сказали: «собирай документы, может, признаем твой дом аварийным». Что значит «может»?», – задался вопросом в разговоре с NDNews.ru Сергей Гаев – пострадавший с улицы Советской, 10. Показательное отношение к жертвам обрушений озвучил нашему агентству и житель дома по улице Орджоникидзе, 47 Роман Колотыгин: «Нам пока предоставили квартиру из маневренного фонда. Ведем сбор документов для получения жилья. Что интересно, нами ранее уже подавались документы на признание нашего дома ветхим. Приходил ответ, мол, будет собираться комиссия по признанию объекта аварийным. Как вы видите – не дождались. Что самое интересное – в маневренном фонде мы общались с семьей, которая уже четвертый год живет там после обрушения их дома. То есть люди сидят на чемоданах с 2013 года. Мы сейчас также будем сидеть что ли?».

Екатеринбург, Игнат Бакин, Семен Саливанчук, Антон Отман

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