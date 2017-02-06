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Публикации за 06.02.17

В Ирбите обрушился третий с начала года старинный дом / В здании проживало несколько семей – подробности очередного ЧП (ФОТО)

В Ирбите обрушился третий с начала года старинный дом В здании проживало несколько семей – подробности очередного ЧП (ФОТО)

В Ирбите сегодня днем произошло обрушение очередного, уже третьего по счету с начала этого года, старинного здания. Об этом NDNews.ru сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, ЧП случилось на улице Орджоникидзе, 47. В 14:00 в дежурную часть полиции Ирбита поступило тревожное сообщение о том, что в одноэтажном кирпичном жилом доме в 13:30 частично рухнули потолочное перекрытие и часть наружной стены. Площадь разрушения составила примерно 20 квадратных метров. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа территориального ОВД, ее возглавил начальник полиции Вячеслав Шведчиков. Также сюда прибыли руководитель 60-й пожарно-спасательной части МЧС, представители прокуратуры, ФСБ и глава Ирбита Геннадий Агафонов.

«Сыщики установили, что пострадавшее здание было построено ориентировочно с 1889 по 1900 годы. Из пяти квартир, согласно последним сведениям, две были жилые. В доме проживало две семьи из четырех человек. К счастью, сведений о пострадавших и погибших на данный момент не поступало. По одной из версий, инцидент произошел из-за ветхости строения и большой снеговой нагрузки», – отметил собеседник агентства. В настоящий момент дом оцеплен сотрудниками ДПС и ППС, ведется проверка.

Как сообщил позже Горелых, на данный момент известно, что часть жильцов пострадавшего жилого дома временно разместят у родственников, а другую часть – в местной гостинице «Ницца». «Дети, по предварительным данным, здесь не проживали. В настоящее время органы местной власти решают, что делать с сильно поврежденным строением-сносить или ремонтировать. Полиция обеспечивает охрану общественного порядка», – рассказал официальный преставитель ГУ МВД России по Свердловской области.

Отметим, что это уже третье с начала года ЧП в Ирбите. Сначала в ночь на 17 января на улице Революции, 25а, 1887 года постройки, являющегося образцом жилищного строительства конца XIX века и памятником архитектуры. ЧП случилось из-за скопившегося снега и по причине банальной ветхости строения. Под завалами оказались уникальные предметы народного быта конца XIX – начала XX веков, хранившиеся в фондах местного музея: сани, телеги, пилы, косы, шкуры животных, упряжь, материалы фестиваля «Город мастеров» Ирбитской ярмарки. На прошлой неделе стало известно, что здание поставят на консервацию.

26 января новое ЧП , где стоит одноэтажный жилой дом. Здесь обрушилась кровля, после чего под тяжестью конструкций рухнул потолок в одной из квартир. Теперь через образовавшуюся брешь из помещения можно смотреть на небо. Дом был построен еще в 1917 году, последний капитальный ремонт в нем проводился в далеком 1964 (!) году. Очередной капремонт должен был состояться в 2016 году, но этого не произошло.

ФОТО ГУ МВД РФ по Свердловской области

Новый День: В Ирбите обрушился третий с начала года старинный дом

Ирбит, Свердловская область, Игнат Бакин

Ирбит, Свердловская область. Другие новости 06.02.17

Срочно! В Ирбите обрушился третий с начала года старинный дом. / ГИБДД Екатеринбурга возглавил Вадим Буйдалин (ФОТО). / Комбинатор из Екатеринбурга решил заработать на СМИ: он скупает снимки из соцсетей после их публикации в прессе и требует десятки тысяч.

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