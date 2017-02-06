В Ирбите обрушился третий с начала года старинный дом / В здании проживало несколько семей – подробности очередного ЧП (ФОТО)

Публикации за 06.02.17

В Ирбите сегодня днем произошло обрушение очередного, уже третьего по счету с начала этого года, старинного здания. Об этом NDNews.ru сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, ЧП случилось на улице Орджоникидзе, 47. В 14:00 в дежурную часть полиции Ирбита поступило тревожное сообщение о том, что в одноэтажном кирпичном жилом доме в 13:30 частично рухнули потолочное перекрытие и часть наружной стены. Площадь разрушения составила примерно 20 квадратных метров. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа территориального ОВД, ее возглавил начальник полиции Вячеслав Шведчиков. Также сюда прибыли руководитель 60-й пожарно-спасательной части МЧС, представители прокуратуры, ФСБ и глава Ирбита Геннадий Агафонов.

«Сыщики установили, что пострадавшее здание было построено ориентировочно с 1889 по 1900 годы. Из пяти квартир, согласно последним сведениям, две были жилые. В доме проживало две семьи из четырех человек. К счастью, сведений о пострадавших и погибших на данный момент не поступало. По одной из версий, инцидент произошел из-за ветхости строения и большой снеговой нагрузки», – отметил собеседник агентства. В настоящий момент дом оцеплен сотрудниками ДПС и ППС, ведется проверка.

Как сообщил позже Горелых, на данный момент известно, что часть жильцов пострадавшего жилого дома временно разместят у родственников, а другую часть – в местной гостинице «Ницца». «Дети, по предварительным данным, здесь не проживали. В настоящее время органы местной власти решают, что делать с сильно поврежденным строением-сносить или ремонтировать. Полиция обеспечивает охрану общественного порядка», – рассказал официальный преставитель ГУ МВД России по Свердловской области.

Отметим, что это уже третье с начала года ЧП в Ирбите. Сначала в ночь на 17 января на улице Революции, 25а, обрушились перекрытия и кровля двухэтажного дома 1887 года постройки, являющегося образцом жилищного строительства конца XIX века и памятником архитектуры. ЧП случилось из-за скопившегося снега и по причине банальной ветхости строения. Под завалами оказались уникальные предметы народного быта конца XIX – начала XX веков, хранившиеся в фондах местного музея: сани, телеги, пилы, косы, шкуры животных, упряжь, материалы фестиваля «Город мастеров» Ирбитской ярмарки. На прошлой неделе стало известно, что здание поставят на консервацию.

26 января новое ЧП зафиксировали на улице Советской, 10, где стоит одноэтажный жилой дом. Здесь обрушилась кровля, после чего под тяжестью конструкций рухнул потолок в одной из квартир. Теперь через образовавшуюся брешь из помещения можно смотреть на небо. Дом был построен еще в 1917 году, последний капитальный ремонт в нем проводился в далеком 1964 (!) году. Очередной капремонт должен был состояться в 2016 году, но этого не произошло.

ФОТО ГУ МВД РФ по Свердловской области

Ирбит, Свердловская область, Игнат Бакин

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