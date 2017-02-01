В Ирбите обрушилось очередное старинное здание (ФОТО) / Жилой дом должны были капитально отремонтировать в 2016 году

Публикации за 01.02.17

Ирбит захлестнула волна обрушений старинных зданий. Новое ЧП зафиксировано в центре старинного уральского города – на улице Советской, 10, всего в одном квартале от памятника архитектуры на улице Революции, 25а, у которого в середине января обвалились кровля и перекрытия.

Как передает корреспондент NDNews.ru, подробности очередного инцидента рассказал сегодня нашему агентству один из местных жителей Сергей Гаев. По его словам, одноэтажное кирпичное здание на улице Советской, 10, является жилым, в нем расположено пять квартир. Объект окружен со всех сторон памятниками архитектуры, среди которых дома купцов Овчинникова и Фалалеева (№ 6 и №13 по этой же улице), Дом председателя земской управы Тугаринова (Советская, 16). Здание под десятым номером к категории особо охраняемых государством не относится. Тем не менее, оно является частью архитектурного ансамбля исторической части Ирбита.

«Дом был построен еще в 1917 году. Я поднял документы, последний капитальный ремонт в нем проводился в далеком 1964 (!) году. Очередной капремонт должен был состояться в 2016 году, но этого не произошло. В результате уже после происшествия на улице Революции, 25а, о котором стало известно на всю область, частично обрушилось наше жилое здание», – рассказал собеседник агентства.

По счастливой случайности, никто из жильцов не пострадал. Хотя разрушения существенны. Как указал Гаев, над его квартирой обрушилась кровля, после чего под тяжестью конструкций рухнул потолок. Теперь из помещения можно через образовавшуюся брешь смотреть на небо. «В момент происшествия нас не было дома, были у родственников. Поэтому точной даты ЧП указать не могу – случилось все где-то около 26 января. Проживать сейчас на Советской, 10, нельзя. Это просто опасно. Нужно менять все перегородки, крышу. Несущие балки у нас все покрыты грибком, так что перекрытия, подвергнувшиеся гниению, тоже необходимо обновлять», – подметил Гаев.

С его слов, он написал письма в администрацию Ирбита, прокуратуру, однако пока желаемой реакции не последовало.

Напомним, в ночь на 17 января в Ирбите на улице Революции, 25а, обрушились перекрытия и кровля двухэтажного дома 1887 года постройки, являющегося образцом жилищного строительства конца XIX века и памятником архитектуры. ЧП случилось из-за скопившегося снега и по причине банальной ветхости строения. Под завалами оказались уникальные предметы народного быта конца XIX – начала XX веков, хранившиеся в фондах местного музея: сани, телеги, пилы, косы, шкуры животных, упряжь, материалы фестиваля «Город мастеров» Ирбитской ярмарки. Сегодня стало известно, что здание поставят на консервацию.

По данным собственника музея народного быта Ирбита Михаила Смердова, это стало четвертым по счету за последние два года обрушением памятника истории и архитектуры. Ранее в городе рушились и жилые дома – так, в июле 2016 года обвалился угол здания по улице Орджоникидзе, 18. В доме 1859 года постройки, который также не дождался капремонта, проживало несколько семей.

Ирбит, Свердловская область, Игнат Бакин

Ирбит, Свердловская область. Другие новости 01.02.17

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