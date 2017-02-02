Обрушение очередного старинного здания в Ирбите списали на халатность жильцов

Публикации за 02.02.17

Появились первые версии повреждения очередного старинного здания в Ирбите. Обрушение кровли и перегородок в жилом доме на улице Советской, 10, могло произойти из-за халатности жильцов.

Как передает корреспондент NDNews.ru, такого мнения сейчас придерживаются местные жители, знакомые с ситуацией. «Обрушилось часть потолка 1х1 в квартире, частник грубо нарушил правила эксплуатации здания. Обустроил подвесной потолок а вентиляцию не предусмотрел и возле печи «згнаил» несущую балку и часть своего потолка», – заявил Виталий Светлолобов в комментариях к новости о ЧП в ирбитском паблике (орфография и пунктуация автора сохранены). «Конечно частник виноват! А еще строители виноваты что оштукатурили балку, а еще виноваты осадки. Писали б честно, вина на том, кто не сделал нормальное примыкание трубы дымововой к кровле!», – добавил другой горожанин под ником «Дмитрий Александрович».

Напомним, в последних числах января в одноэтажном кирпичном здании на улице Советской, 10, обрушилась кровля, после чего под тяжестью конструкций рухнул потолок в одной из квартир. Теперь через образовавшуюся брешь из помещения можно смотреть на небо. Примечательно, что дом был построен еще в 1917 году, последний капитальный ремонт в нем проводился в далеком 1964 (!) году. «Очередной капремонт должен был состояться в 2016 году, но этого не произошло.

Написали письма в администрацию Ирбита, прокуратуру, однако пока желаемой реакции не последовало», – сообщил нашему агентству житель пострадавшего дома Сергей Гаев.

Кроме того, в ночь на 17 января в Ирбите на улице Революции, 25а, обрушились перекрытия и кровля двухэтажного дома 1887 года постройки, являющегося образцом жилищного строительства конца XIX века и памятником архитектуры. ЧП случилось из-за скопившегося снега и по причине банальной ветхости строения. Под завалами оказались уникальные предметы народного быта конца XIX – начала XX веков, хранившиеся в фондах местного музея: сани, телеги, пилы, косы, шкуры животных, упряжь, материалы фестиваля «Город мастеров» Ирбитской ярмарки. Сегодня стало известно, что здание поставят на консервацию.

По данным собственника музея народного быта Ирбита Михаила Смердова, это стало четвертым по счету за последние два года обрушением памятника истории и архитектуры. Ранее в городе рушились и жилые дома – так, в июле 2016 года обвалился угол здания по улице Орджоникидзе, 18. В доме 1859 года постройки, который также не дождался капремонта, проживало несколько семей.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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