И снова про Ирбит: вновь вышел на работу директор УК, виновный в серии обрушений старинных домов

Ирбит и Нижний Тагил стали «героями дня» в начале этой недели после встречи президента Путина и врио губернатора Куйвашева. Глава государства просветил собеседника о том, какие беззакония творятся на вверенной ему территории. Но озвученные президентом претензии, разумеется не единственные.

Так, в Ирбите замечен на рабочем месте отстраненный по требованию прокуратуры руководитель управляющей компании, которая обслуживала дома с обрушившимися стенами. Об этом РИА «Новый День» рассказали местные жители, удивленные возвращением коммунальщика, кадровое решение по которому выносил суд в апреле этого года. Судебный вердикт был оглашен после того, как прокуратура весной этого года обследовала в Ирбите 38 домов, находившихся в ведении ООО «УК «Северный жилищный комплекс». По всем адресам ревизоры выявили многочисленные нарушения требований правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, в числе которых – разрушения кирпичной кладки наружных стен в многоквартирных домах, повреждения шиферной кровли и так далее.

«Контрольные мероприятия проводились из-за целой серии обрушений старинных жилых зданий. Так, 18 июля 2016 года произошло обрушение стены 1 этажа жилого дома № 18 по улице Орджоникидзе. 17 сентября 2016 года обрушилась стена второго жилого многоквартирного дома № 60 по ул. Кирова, а в феврале 2017 года – развалилась стена в доме № 47 по ул. Орджоникидзе. Обслуживает все эти многоквартирные дома ООО «УК «Северный жилищный комплекс»», – уточняла ранее старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Она отмечала, что директор данной управляющей компании Виталий Светлолобов неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил содержания многоквартирных домов, находящихся в управлении компании. По результатам очередной проверки в отношении него было возбуждено дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований»). По решению мирового судьи судебного участка № 3 Ирбитского судебного района Светлолобов дисквалифицировали на 1 год.

Однако, по словам местных жителей, директор не отошел от дел. «Он продолжает работать в УК, этого не скрывают сотрудники компании. Он ведет приемы граждан. И не понятно, почему этот человек остался при своей должности, несмотря на судебное решение, о котором сообщала прокуратура», – сообщили корреспонденту РИА «Новый День» горожане.

В ООО «УК «Северный жилищный комплекс»» отказались комментировать работу Светлолобова нашему агентству, самого директора УК сегодня на месте не оказалось. В прокуратуре пообещали прояснить ситуацию позже.

Ирбит, служба новостей РИА «Новый День»

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