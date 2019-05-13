В Ирбите рухнула стена жилого дома. Расселять здание не будут

В Ирбите обрушилась стена двухэтажного дома. Месяц назад его признали аварийным по требованию прокуратуры, но состояние и до этого оставляло желать лучшего – здание построили в 1880 году.

Обрушение произошло еще 8 мая, сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области заявили о начале проверки по этому факту. По данным надзорного ведомства, рухнула наружная торцевая стена в доме № 88а по ул. Кирова, «выход» на улицу через стену образовался в квартире № 1 на первом этаже и № 8 на втором этаже. В этом доме зарегистрировано 28 человек, в том числе 7 детей, однако сколько фактически проживало человек в здании, еще выясняется. По счастью, никто из людей в происшествии не пострадал.

За этот дом с 2015 года отвечает ООО УК «Северный жилищный комплекс». Дом признали аварийным в апреле этого года, после того, как жители квартиры № 1 обратились в прокуратуру, пожаловавшись, что в здании жить невозможно. В пресс-службе администрации Ирбита корреспонденту РИА «Новый День» пояснили, что квартиры, пострадавшие в результате ЧП, находились в блок-секции, обрушение торцевой стены на другие квартиры не повлияло.

Соответственно, люди остаются здесь жить. А жильцы первой и восьмой квартир съехали еще в апреле, людям из квартиры № 1 дали место в маневренном фонде, так как это было муниципальное жилье. Квартира № 8 частная, жилье этой семье не предоставлялось. «Дом признали аварийным, он стоит в очереди на расселение. У нас планируется строительство пятиэтажного дома, как только он будет построен, тогда начнется расселение аварийных домов», – прокомментировали в администрации, однако сроков не назвали.

Добавим, на сайте регионального фонда содействию капремонту указано, что в 2016 году в доме проходил капремонт – ремонтировали фасад, крышу, подвал, системы теплоснабжения и электроснабжения. Работы в доме 1880 года постройки обошлись более чем в 1,6 млн рублей.

Такое ЧП в Ирбите – далеко не первое. В этом городе очень много старинных зданий, состояние которых ужасно. Так, 18 июля 2016 года произошло обрушение стены первого этажа жилого дома № 18 по улице Орджоникидзе. 17 сентября 2016 года обрушилась стена второго жилого многоквартирного дома № 60 по ул. Кирова, а в феврале 2017 года – развалилась стена в доме № 47 по ул. Орджоникидзе. Все эти многоквартирники обслуживало ООО «УК «Северный жилищный комплекс». Директор УК Виталий Светлолобов за нарушение правил содержания многоквартирных домов, находящихся в управлении компании, привлекался к ответственности. Его отстраняли от работы на год, однако сейчас, по данным сервиса Seldon.basis, он вновь возглавляет управляющую компанию.

Ирбит, Светлана Загороднева

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