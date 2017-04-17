После серии обрушений старинных домов в Ирбите наказан директор УК

Публикации за 17.04.17

В Ирбите по требованию прокуратуры отстранен от работы руководитель управляющей компании, которая обслуживала дома с обрушившимися стенами.

Как сообщила сегодня NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, надзорное ведомство обследовало 38 домов, которые находились в ведении ООО «УК «Северный жилищный комплекс». По всем адресам выявлены многочисленные нарушения требований правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, в числе которых – разрушения кирпичной кладки наружных стен в многоквартирных домах, повреждения шиферной кровли и так далее.

«Ранее в Ирбите произошла целая серия обрушений старинных жилых зданий. Так, 18 июля 2016 года произошло обрушение стены 1 этажа жилого дома № 18 по ул. Орджоникидзе. 17 сентября 2016 года обрушилась стена второго жилого многоквартирного дома № 60 по ул. Кирова, а в феврале 2017 года – развалилась стена в доме № 47 по ул. Орджоникидзе. Обслуживает все эти многоквартирные дома ООО «УК «Северный жилищный комплекс»», – отметила собеседница агентства.

Директор данной управляющей компании Виталий Светлолобов ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил содержания многоквартирных домов, находящихся в управлении компании. По результатам очередной проверки в отношении него возбуждено дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований»). По решению мирового судьи судебного участка № 3 Ирбитского судебного района Светлолобов дисквалифицирован на 1 год.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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