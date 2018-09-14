Новым главой Ирбита стал чиновник, известный скандалами с женщинами и мордобоем с экс-депутатом

В Ирбите сегодня депутаты выбрали главу города. Им стал Николай Юдин, до того занимавший должность первого замглавы.

«Было представлено два серьезных подготовленных кандидата перед депутатами города Ирбита, каждый представил свою программу развития муниципалитета. Депутаты открытым голосованием поддержали Юдина Николая Вениаминовича , «за» – 17, «воздержался» – 1», – сообщил на своей странице в фейсбуке депутат заксобрания Александр Коркин.

О работе Николая Юдина в прежней должности РИА «Новый День» уже писало. Год назад он попал в скандальную историю с многодетными матерями. Около 300 семей получили сертификаты на бесплатные участки земли под застройку в рамках выполнения президентского указа. Спустя три года людям отвели участки в лесу за городом, без дороги и коммуникаций. Женщины добивались, чтобы к участкам земли, выделенным по президентской программе, подвели дорогу и свет. Дорогу все-таки укрепили, но не щебнем, а прелой листвой и бытовым мусором. Активистки собирались провести митинг, но Юдин им пообещал, что этого сделать не даст, акция будет несанкционированной.

Другой примечательный случай из карьеры чиновника – драка с экс-депутатом заксобрания Евгением Артюхом во время визита делегации от региона в Китай.

Фото с сайта свердловского отделения «Единой России»

Ирбит, служба информации

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