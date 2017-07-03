Ирбитских многодетных матерей вызвали на ковер к главе и запретили протестный пикет

Буквально через час после публикации заметки NDNews.ru о подготовке пикета многодетных семей против бездействия ирбитских чиновников к его организаторам приехали домой представители администрации.

Как сообщила NDNews.ru сопредседатель общественного движения многодетных матерей Ирбита «Стрела» Галина Струина, уже в шестом часу вечера ей позвонили из администрации и пригласили на личную беседу к главе города Геннадию Агафонову. Когда женщина отказалась, к ней домой приехала сотрудница администрации. Она привезла уведомление о пикете, которое утром было согласовано. Вечером же оказалось, что в нем не хватает подписей людей, назначенных следить за общественным порядком, а значит, назначенную на четверг акцию протеста в рамках закона провести не получится.

Напомним, общественное движение «Стрела», созданное горожанами для защиты своих прав, подало уведомление о пикете на 160 человек. Цель акции – снова привлечь внимание СМИ к неисполнению президентского указа о выделении многодетным семьям пригодных участков для строительства жилья. Именно так участники протеста оценивают действия местной администрации, нарезавшей им земли в лесу за городом, без подъездных путей, электричества и водопровода. Подвести инфраструктуру к лесному массиву глава города обещает многодетным матерям с 2014 года. В начале года скандал с поселком «Стрела» попал в федеральную информационную повестку.

«Замглавы Юдин с нами встречался зимой и обещал, что к 1 июня будет дорога, начнут тянуть свет. Это снято на видео и запротоколировано. Сегодня он заявляет журналистам, что ничего такого не было, ждите осени. Мне работница администрации вечером рассказывала, как мы будем привлечены к ответственности, если проведем несанкционированный пикет. Я на нее смотрела и думала – в Невьянске женщина села на крыльцо мэрии, голодовку объявила и никого не уведомила. Нас юристы от таких действий отговорили, но мысли о голодовке, конечно, есть. И не только у меня», – сообщила корреспонденту NDNews.ru Галина Струина.

Она добавила, что завтра организаторы акции подадут второе уведомление, и не уйдут из администрации, пока оно не будет согласовано.

Ирбит, служба информации РИА «Новый День»

Ирбит. Другие новости 03.07.17

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