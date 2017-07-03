Урал встречает Путина митингами: в Ирбите больше сотни семей выходят на акцию протеста

Накануне визита Владимира Путина на Урал в городах области пройдет целая серия пикетов и акций. Самым эмоциональным и острым обещает стать выступление многодетных семей в Ирбите. Общественное движение «Стрела», созданное горожанами для защиты своих прав, подало уведомление о пикете на 160 человек. Цель акции – снова привлечь внимание СМИ к неисполнению президентского указа о выделении многодетным семьям земли для строительства. Именно так участники протеста оценивают действия местной администрации, нарезавшей земли для поселка в лесу за городом, без подъездных путей, электричества и водопровода.

NDNews.ru уже сообщал о скандале, вспыхнувшем в начале 2017 года. Тогда глава Ирбита на встрече признался матерям, что целевые федеральные деньги на реализацию президентской программы для трехсот семей в 2014 году были истрачены на ремонт городских дорог. После визита в Ирбит съемочных групп информационных программ НТВ и «Вестей», дело впервые за два года сдвинулось с мертвой точки. Многодетным ирбитчанам пообещали к весне решить вопрос с электрификацией и отсыпать щебенкой лесную дорогу, ведущую к будущему поселку.

Как сообщили NDNews.ru организаторы пикета, эти обещания не выполнены до сих пор: «Нам замглавы Юдин обещал, как снег сойдет, начать отсыпать дорогу и электрификацию проводить. Качество отсыпки вы видели – вместо щебня привезли мусор с улиц. По электричеству – МРСК нам говорят сейчас, что не могут столбы ставить из-за отвратительной дороги, а в самом поселке до сих не размежеваны внутренние дороги. Мэрия не отправляет кадастровых инженеров. Мы спрашиваем в администрации: когда вы размежуете? Юдин трубку бросает».

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Первый заместитель главы Ирбита Николай Юдин сообщил агентству, что подъездные пути и размежевание под коммуникации на местности будет выполнено к сентябрю этого года. Он не припомнил, чтобы обещал выполнить все работы весной.

«Вы поймите, мы под эти работы подвинули другие городские программы. Областной бюджет нам ни копейки для организации поселка для многодетных семей не выделил. А муниципальный бюджет крайне ограничен», – объяснил чиновник сроки выполнения работ.

Пикет многодетных семей пройдет в Ирбите 6 июля в 17.00 перед ДК им. В.К. Костевича.

Горожане с обидой говорят, что в то время как Путину в Екатеринбурге будут показывать Иннопром и проекты будущего, для многих уральцев есть гораздо более печальное настоящее.

Сертификаты на землю многодетным родителям в 2014 году с помпой вручил председатель областного правительства Денис Паслер. Однако после церемонии выяснилось, что в городе просто нет земли с подведенной инфраструктурой для трехсот семей. Администрация предложила людям загородный район – в двух километрах от Ирбита. Гражданам, в соответствии с президентским указом, пообещали автобусный маршрут до их будущих домов, водопровод, электросеть, школу и детский сад.

Сегодня на месте поселка все еще стоит лес. С новых владельцев земли тем временем уже взимаются налоги, хотя люди пока даже не могут определить границы наделов – кадастровые инженеры требуют за выезд на место от трех до пяти тысяч рублей. Для многодетной семьи, которой предстоит еще и строительство дома, это большая сумма.

«Сегодня у города денег на то, чтобы протянуть туда свет, газ и воду, нет. Без областной помощи мы эту проблему решить не можем», – заявил в январе этого года жителям глава Ирбита Геннадий Агафонов. Он сообщил также, что президентские деньги потратил на городские дороги.

Добавим, что акция ирбитчан будет не единственной на этой неделе. В Невьянске после истории Светланы Буковой, неделю голодающей в связи с тем, что ее не переселяют из аварийного жилья, на 7 число анонсирован митинг, посвященный проблемам ЖКХ.

Ирбит, Антон Гуськов, служба информации РИА «Новый День»

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