Путин не остается с ночевой. Визит в Екатеринбург пройдет по «севастопольскому» сценарию?

В Екатеринбурге продолжают обсуждать предстоящий визит Владимира Путина. Новые вводные в ближайшее время будут поступать часто, а точных данных о том, какой будет программа президента, скорее всего, не получит почти никто. Тем не менее, некоторые предположения о том, чем займется глава государства на Урале, сделать можно. Ранее были озвучены планы на ужин с экс-премьером Японии Есиро Мори, который должен пройти 9 июля. Скорее всего, в Доме Севастьянова – резиденции главы государства, оборудованной еще к саммиту ШОС. Можно предположить и то, что встреча пройдет вечером – исходя из того, что это будет ужин, а не обед или завтрак.

Не исключен и обход павильонов «Екатеринбург-Экспо», где в воскресенье начнется «Иннопром». Правда, в воскресенье или понедельник, непонятно. Старт «для всех» будет 10 июля – причем не как обычно с 9 утра, а с полудня. Оператор выставки «Формика» пока только оповестила об изменениях во времени работы «Иннопрома», но не о причинах. Получить комментарий о том, состоится ли запланированный на воскресенье пресс-день в МВЦ, не удалось – ни в губернаторском ДИПе, ни у представителей оператора выставки.

Ранее СМИ писали о том, что Путин точно не будет посещать, например, Нижний Тагил, но, возможно, заедет в строящийся музей России (косвенно в пользу этой версии говорят начавшиеся работы у Цирка – там, например, закрыли специальной тканью уже много лет раздражавший горожан недострой, гостиницу «Дели»). А вот информации о том, что у президента намечена встреча с врио губернатора, нет вовсе.

«Глава региона по протоколу должен встречать президента. В процессе их передвижения они точно пообщаются, так что возможность обсудить ход кампании будет. Вопросы Владимир Владимирович Евгению Владимировичу точно задаст, т.к. он назначил его врио, и ему будет интересно услышать, как проходит процесс», – сказал «Новому Дню» глава Уральского филиала ФоРГО Анатолий Гагарин.

Так что, может статься, что программа визита Владимира Путина пройдет в Екатеринбурге по усеченному «удмуртскому» варианту. Напомним, во время своего недавнего путешествия в Ижевск Владимир Путин посетил концерн «Калашников», аварийный барак, на который ему пожаловались на прямой линии, провел встречу с врио главы республики Александром Бречаловым. Хотя в этот раз конкретно от уральцев Путин лично жалобы не выслушивал, претензий и вопросов на президентскую линию было прислано немало, так что очаг напряженности для «решения проблемы на месте» найти труда не составит. Тем более, что накануне визита протестная и митинговая активность в регионе существенно возросла – граждане пытаются воспользоваться посещением первого лица, чтобы на их трудности обратили внимание.

Впрочем, нельзя исключать и «севастопольский сценарий» – речь идет о ситуации, когда местный врио Дмитрий Овсянников не дождался президента, который заезжал в «Артек». Зависеть будет от того, во сколько президент прилетит в Екатеринбург в воскресенье. Если первым пунктом будет встреча с японским экс-премьером, то, возможно, визит будет носить поверхностный характер, т.к. Владимир Путин редко остается с ночевой в городах России, которые инспектирует. Впрочем, бывают и исключения – во время мартовской рабочей поездки в Красноярский край президент взял отгул и провел, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, две ночи в тайге, затем вернувшись в Москву.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.07.17

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