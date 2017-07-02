Жительница Невьянска согласилась приостановить голодовку, но к приезду Путина будет митинг

Светлана Букова, голодающая седьмой день, в понедельник может приостановить акцию протеста. Глава городского округа должен подписать заявление, по которому вместо квартиры ей выдадут денежную компенсацию – деньги ей пообещали через две недели после решения суда. Жительница Невьянска, требующая переселения из аварийного жилья, почувствовала себя гораздо хуже.

Как рассказал NDNews.ru Николай Харченко, защищающий интересы пикетчицы, вчера она обгорела на солнце, у нее сожжены и распухли губы, женщина очень обессилела. Сегодня Невьянск заливает дождями, было решено оставить у места пикета плакаты, сама Светлана находится в «буханке», напомним, УАЗик стал ее вынужденным временным жильем. Однако настроение акции сменилось – пикетчице и ее помощнику удалось найти компромисс с главой городского округа Александром Берчуком, ей заплатят компенсацию. «Мы должны подать заявление на имя главы, в котором попросим главу как ответчика обратиться в суд с заявлением об изменении способа исполнения решения суда. У нас есть расхождения по сумме, он предлагает 880 тысяч, я, на основе статистики, насчитал 1,6 млн рублей. Мы не успели подать заявление в пятницу, сделаем это в понедельник. Как только глава передаст иск в суд, Светлана приостановит голодовку. Глава дал слово, что после того, как суд утвердит исковое, в течение 14 рабочих дней ей переведут именно ту сумму, которую скажет суд. Если глава слово не сдержит, она возобновит голодовку», – рассказал Харченко.

У пикетчицы из-за такой договоренности сменился плакат, лозунг «Путин, спаси» остался, но теперь там написано «Наведите порядок в КУМИ» – активисты считают, что в том, что решение суда не исполнено, виновата не только прокуратура и в целом «власть» (это суть прошлых плакатов), но, главным образом, Комитет по управлению муниципальным имуществом. Вне зависимости от разрешения этой ситуации, в Невьянске состоится митинг по проблемам ЖКХ. «Она не одна оказалась в такой ситуации. В связи с нарушениями при выделении очередникам жилья мы проведем митинг, он назначен на 9 июля, когда на Иннопром приедет Путин. Мы подавали заявку на Площадь революции, она находится напротив мэрии. Но глава сказал, что там уже запланировано другое мероприятие – якобы раньше нас подали заявку на какие-то молодежные спортивные игры. Нам митинг согласовали, но предложили провести его в городском парке, куда никто не придет и нас не увидят. Будем добиваться места в центре», – рассказал Харченко.

Добавим, в пятницу Берчук уезжал в Екатеринбург, чтобы доложить о ситуации врио губернатора (и, вероятно, попросить денег). Завтра он должен рассказать пикетчице и ее помощнику, чем закончилась эта встреча.

Невьянск, служба информации

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