Житель Ирбита пикетирует свердловский минздрав, пытаясь отстоять городскую поликлинику (ФОТО)

Ирбитский активист Алексей Кононов сегодня вышел на одиночный пикет с целью привлечь внимание СМИ и чиновников к проекту переноса городской поликлиники. Уже больше года общественник ведет переписку с органами власти, настаивая, что нельзя лечебное учреждение переносить из спальных районов в старое здание на окраинах.

Главврач Ирбита утверждает, что таким образом объединяет стационар – с окраины в центр переедут два отделения. Именно в здание, где сейчас находится терапия и неврология, и планируется переместить поликлинику. Но к новому месту неудобно добираться общественным транспортом, к тому же оно находится далеко от лабораторий, утверждает общественник. Тем не менее, за год с лишним протест Кононова и других местных жителей не услышан. Сегодня активист даже застал выходившего из министерства министра здравоохранения Игоря Трофимова, но пообщаться с ним не удалось.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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