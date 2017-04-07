В Ирбитской ЦГБ после визита прокуратуры нашлись перчатки и шприцы, за которые раньше платили пациенты (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 07.04.17

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Сегодня прокурорские работники проинспектировали городскую больницу в связи с сообщениями в СМИ о нехватке расходных материалов. Активист Алексей Кононов, неделю назад снявший на видео, как людей обязывают покупать перчатки для процедур, сегодня наблюдал, как медсестры коробками носят перчатки и шприцы на склад.

Проверка по факту публикации в СМИ фактов ненадлежащего медицинского обслуживания жителей Ирбита только начата. Как сообщили NDNews.ru в Свердловской областной прокуратуре, о конкретных мерах прокурорского реагирования говорить еще рано. Однако визит прокурорских работников уже сегодня положительно сказался на качестве лечения ирбитчан. Одна из медсестер показала Кононову полные ящики с медицинскими перчатками и сообщила, что их «всегда бесплатно выдавали». Кроме того общественник снял на видео, как персонал в спешке носит в кабинет старшей медсестры коробки с одноразовыми шприцами, на нехватку которых также жаловались пациенты.

Теперь коробки с перчатками не помещаются в шкафу

Напомним, несколько дней назад ирбитский общественник Алексей Кононов снял видео о нарушениях правил лечения пациентов в неврологическом отделении местной ЦГБ и в поликлинике. Больные лежат в коридоре, медсестра на посту честно рассказала, что отделение переполнено. Кроме того, посетители поликлиники показали активисту направления с пометкой «принести свои перчатки». Заместитель главного врача от ирбитского «правдолюба» с камерой просто сбежала. После публикации видео в СМИ в учреждение приехали сотрудники прокуратуры и съемочная группа «Вести-Урал».

Екатеринбург, Антон Гуськов

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