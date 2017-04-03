Больница в Ирбите – пациенты лежат в коридорах, расходники приносят с собой (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 03.04.17

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Новый скандал в Ирбите – общественник Алексей Кононов снял видео о нарушениях правил лечения пациентов в неврологическом отделении местной ЦГБ и в поликлинике. Больные лежат в коридоре, медсестра на посту честно рассказала, что отделение переполнено. Кроме того, посетители поликлиники показали активисту направления с пометкой – принести свои перчатки. Заместитель главного врача от ирбитского «правдолюба» с камерой просто сбежала.

Напомним, год назад подобная инспекция в Ирбитской ЦГБ привела к разбирательству на уровне областного минздрава. Кононов зафиксировал, что пациентов заставляют покупать бахилы, шприцы, и другие расходные материалы, а затем на камеру заставил главного врача больницы признать, что это незаконно. Министерство здравоохранения тогда в официальном ответе на запрос активиста указало, что главный врач больницы несвоевременно проводит закупочные конкурсы. Руководитель ирбитской больницы, в свою очередь, заявил, что ему не вовремя выделяют деньги.

Новый «рейд» по больнице выявил, что ничего не изменилось, рассказал NDNews.ru Алексей Кононов. В отделении неврологии на 30 койкомест лечат 41 пациента, «лишние» лежат в коридоре. Пенсионеры продолжают тратить собственные деньги на расходные материалы для процедур. Замглавного врача отвечать на вопросы Кононова не стала, женщина просто убежала от неприятного визитера.

По словам активиста, закупочные конкурсы больница проводит все так же, срывая сроки, что вызывает раздражение не только у пациентов, но и у персонала, вынужденного покупать перевязочные материалы за свой счет. Отдельная тема для жалоб – реформаторские решения руководства больницы. Так, санитарки, например, жалуются, что в рамках оптимизации зарплатного фонда их вынудили перевестись в уборщицы, но сохранили за ними прежние функции.

«Я снова записался на прием к главному врачу. Надеюсь услышать новые тезисы и способы решения проблем больницы», – добавил Кононов.

Ирбит, служба информации РИА «Новый День»

Ирбит. Другие новости 03.04.17

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