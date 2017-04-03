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Публикации за 03.04.17

Больница в Ирбите – пациенты лежат в коридорах, расходники приносят с собой (ФОТО, ВИДЕО)

Больница в Ирбите – пациенты лежат в коридорах, расходники приносят с собой (ФОТО, ВИДЕО)

Новый скандал в Ирбите – общественник Алексей Кононов снял видео о нарушениях правил лечения пациентов в неврологическом отделении местной ЦГБ и в поликлинике. Больные лежат в коридоре, медсестра на посту честно рассказала, что отделение переполнено. Кроме того, посетители поликлиники показали активисту направления с пометкой – принести свои перчатки. Заместитель главного врача от ирбитского «правдолюба» с камерой просто сбежала.

Напомним, год назад в Ирбитской ЦГБ привела к разбирательству на уровне областного минздрава. Кононов зафиксировал, что пациентов заставляют покупать бахилы, шприцы, и другие расходные материалы, а затем на камеру заставил главного врача больницы признать, что это незаконно. Министерство здравоохранения тогда в официальном ответе на запрос активиста указало, что главный врач больницы несвоевременно проводит закупочные конкурсы. Руководитель ирбитской больницы, в свою очередь, заявил, что ему не вовремя выделяют деньги.

Новый «рейд» по больнице выявил, что ничего не изменилось, рассказал NDNews.ru Алексей Кононов. В отделении неврологии на 30 койкомест лечат 41 пациента, «лишние» лежат в коридоре. Пенсионеры продолжают тратить собственные деньги на расходные материалы для процедур. Замглавного врача отвечать на вопросы Кононова не стала, женщина просто убежала от неприятного визитера.

Новый День: Больница в Ирбите – пациенты лежат в коридорах, расходники приносят с собой (ФОТО, ВИДЕО)

По словам активиста, закупочные конкурсы больница проводит все так же, срывая сроки, что вызывает раздражение не только у пациентов, но и у персонала, вынужденного покупать перевязочные материалы за свой счет. Отдельная тема для жалоб – реформаторские решения руководства больницы. Так, санитарки, например, жалуются, что в рамках оптимизации зарплатного фонда их вынудили перевестись в уборщицы, но сохранили за ними прежние функции.

«Я снова записался на прием к главному врачу. Надеюсь услышать новые тезисы и способы решения проблем больницы», – добавил Кононов.

Ирбит, служба информации РИА «Новый День»

Ирбит. Другие новости 03.04.17

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